Ziraat Türkiye Kupası'nda sona yaklaşılıyor. Yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Başakşehir'i Şükrü Saraçoğlunda ağırlayacak. Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'de tek hedef elde kalan son kupa olan Türkiye Kupası'nı kazanmak. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe , Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Medipol Başakşehir'le kozlarını paylaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ilk maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe tur için avantajlı taraf. Ancak Başakşehir, oynadığı futbolla ve bu sene en başarılı sezonunu geçiriyor. Ligde Beşiktaş'ın bir puan gerisinde şampiyonluğu kovalayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri 2 kupayı da müzesine götürerek tarihi bir başarıya imza atmak istiyor. Fenerbahçe ise, kötü geçen sezonu mutlak kupayla taçlandırmak ve taraftarını bir nebze olsun teselli etmek istiyor. Zorlu Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı 17 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. Finalin adının belli olacağı maç ATV'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇINI UMUT MELER YÖNETECEK

F.Bahçe ile Başakşehir arasındaki Türkiye Kupası yarı final rövanşında Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcı- lıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Ekrem Kan yapacak. Bu sezon Başakşehir’in sadece 1 maçında görev alan Meler, 4 kez de F.Bah- çe’nin maçını yönetti.

FENERBAHÇE VE BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda 2-2'lik skorla rövanş maçı öncesi avantajı cebine koydu. Fenerbahçe 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde tur atlayan taraf olacak. Maç 2-2 biterse, uzatmalar oynanacak. Sonuç orada da değişmezse finale yükselen takım penaltı atışları ile belli olacak. Bunun dışındaki her türlü beraberlik durumunda Başakşehir, finale adını yazdıracak. 2 takım arasındaki maçta herhangi biri maçı kazanırsa turu atlayan taraf olacak.

ADVOCAAT: EMRE BELÖZOĞLU'NA GÖZ AÇTIRMAYIN

Şampiyonluk trenini kaçıran, ikincilik umutlarını da Kaf Dağı’nın ardına bırakan F.Bahçe’de gözler kupaya çevrildi... Başakşehir’le yarı final ilk maçında 2-2 berabere kalan Kanarya’da yarınki rövanş öncesi Dick Advocaat, yaptığı analizleri öğrencileriyle paylaştı. Baskılı tarafın kendileri olmaları gerektiğini ifade eden Hollandalı hoca, Emre Belözoğlu faktörüne dikkat çekti. Tecrübeli yıldızın geriden oyun kurmasına izin vermemeleri gerektiğini vurgulayan Advocaat, Mehmet Topal ve Josef de Souza ile özel olarak görüştü. Deneyimli teknik adam, “Bu maçta en ağır yük sizin omuzlarınızda olacak. Başakşehir orta sahada baskıyı kurarsa işimiz çok zorlaşır. Bu yüzden yapacağı- mız baskıyla egemenliği almamız gerekiyor. Özellikle Emre Belözoğlu’na göz açtırmayın. İstediğimiz sonucu almak istiyorsak daha dirençli olmalıyız. Bu direnci takıma aşılayacak da sizlersiniz” dedi

BAŞAKŞEHİR’İ İSMAİL GÖKÇEK ÇALIŞTIRDI

Başakşehir’in dün yaptığı antrenmanı ALS hastası olan eski futbolcu İsmail Gökçek ziyaret etti. İdmana eşi Adalet hanım ile gelen Gökçek, eski takım arkadaşı Abdullah Avcı ve futbolcularla bir araya geldi. Turuncu-Lacivertiler, Gökçek’in verdiği idman programını uygularken, çalışmaya affedilen Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan da katıldı.

FENERBAHÇE'DE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HAZIRLIKLARI SÜRDÜ

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş müsabakasında, Medipol Başakşehir ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 11.00'da başladı ve 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü. Aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla süren antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını, yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

FENERBAHÇE ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU STADYUMU'NUN KONUMU