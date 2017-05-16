Bursaspor ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelenin özellikle ilk yarısında yaşanan gerilim geceye damga vurdu...
Tribünleri dolduran Yeşil-Beyazlı taraftarların sahaya attığı yabancı maddelerin yanı sıra Beşiktaşlılar’a tahsis edilen, yöneticilerin de yer aldığı 40 kişinin bulunduğu locada gerilim yaşandı...
Locadaki Siyah-Beyazlılar’ın, “Beşiktaş” diye bağırması üzerine Bursalı 4 taraftar o bölgeye doğru hareketlendi...
4 kişinin locanın içine girmesinin ardından ufak çapta arbede yaşanırken, olayların büyümesine polisler izin vermedi.
Emniyet güçleri Bursa taraftarlarını o bölgeden uzaklaştırıp locayı güvenlik altına aldı...