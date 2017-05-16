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FUTBOL

Locada gerilim

16 Mayıs 2017 Salı, 10:56:29

  • 1 Locada gerilim
    1 | 27

    Bursaspor ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelenin özellikle ilk yarısında yaşanan gerilim geceye damga vurdu...

     

  • 2 Locada gerilim
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    Tribünleri dolduran Yeşil-Beyazlı taraftarların sahaya attığı yabancı maddelerin yanı sıra Beşiktaşlılar’a tahsis edilen, yöneticilerin de yer aldığı 40 kişinin bulunduğu locada gerilim yaşandı...

     

  • 3 Locada gerilim
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    Locadaki Siyah-Beyazlılar’ın, “Beşiktaş” diye bağırması üzerine Bursalı 4 taraftar o bölgeye doğru hareketlendi...

     

  • 4 Locada gerilim
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    4 kişinin locanın içine girmesinin ardından ufak çapta arbede yaşanırken, olayların büyümesine polisler izin vermedi.

     

  • 5 Locada gerilim
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    Emniyet güçleri Bursa taraftarlarını o bölgeden uzaklaştırıp locayı güvenlik altına aldı...

     

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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