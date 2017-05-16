Dick Advocaat: Emre Belözoğlu'na göz açtırmayın

Şampiyonluk trenini kaçıran, ikincilik umutlarını da Kaf Dağı’nın ardına bırakan F.Bahçe’de gözler kupaya çevrildi... Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, Başakşehir’le yarı final ilk maçında 2-2 berabere kalan Kanarya’da yarınki rövanş öncesi Dick Advocaat, yaptığı analizleri öğrencileriyle paylaştı. Baskılı tarafın kendileri olmaları gerektiğini ifade eden Hollandalı hoca, Emre Belözoğlu faktörüne dikkat çekti. Tecrübeli yıldızın geriden oyun kurmasına izin vermemeleri gerektiğini vurgulayan Advocaat, Mehmet Topal ve Josef de Souza ile özel olarak görüştü. Deneyimli teknik adam, “Bu maçta en ağır yük sizin omuzlarınızda olacak. Başakşehir orta sahada baskıyı kurarsa işimiz çok zorlaşır. Bu yüzden yapacağımız baskıyla egemenliği almamız gerekiyor. Özellikle Emre Belözoğlu’na göz açtırmayın. İstediğimiz sonucu almak istiyorsak daha dirençli olmalıyız. Bu direnci takıma aşılayacak da sizlersiniz” dedi.

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