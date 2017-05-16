Hırvatistan’da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden ve çeyrek finalde Macaristan’ı eleyip turnuvada son 4’e kalan Türkiye, tarihi bir sınava çıkacak. Kırmızı-Beyazlılar, çeyrek finalde İrlanda Cumhuriyeti’ni 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselen İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye (U17) - İngiltere (U17) maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak?

TÜRKİYE (U17) - İNGİLTERE (U17) MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Türkiye (U17) milli takımı 17 Yaş Altı Avrupa Kupası yarı final maçında, İngiltere (U17) milli takımı ile kozlarını paylaşacak. Milli takımımızda tek hedef İngiltere'yi de eleyerek kupada finale yükselmek. Zapresic Stadyumu’nda oynanacak Türkiye (U17) - İngiltere (U17) maçı 16 Mayıs Salı günü (bugün) Türkiye saati ile 18.45 başlayacak ve Eurosport 1’den canlı yayınlanacak. Müsabakayı, Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Fabio Verissimo’nun yönetecek. Verissimo'nun yardımcılıklarını Manuel Fernandes (Portekiz) ve Jevgenjis Morozovs (Letonya) yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nicolas Laforge (Belçika) olacak. Almanya ile İspanya arasındaki diğer yarı final maçı ise Varazdin Stadyumu’nda TSİ 21.30’da start alacak.

FİFA DÜNYA KUPASI'NA ARUPA'DA KATILACAK 5 ÜLKEDEN BİRİ TÜRKİYE

U17 Milli Takımı, çeyrek finalde Macaristan'ı eleyip turnuvada son 4'e kalarak, diğer yarı finalistler Almanya, İngiltere ve İspanya ile birlikte 6-28 Ekim 2017 tarihleri arasında Hindistan'da düzenlenecek 2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri'ne Avrupa kıtasından katılacak 5 ülkeden biri olmaya hak kazanmıştı. 2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri'ne Avrupa kıtası adına katılacak son takım, 16 Mayıs'ta Macaristan ile Fransa arasında Sesvete Stadyumu'nda TSİ 13.00'te oynanacak Play-Off maçının ardından belli olacak.

TÜRKİYE YARI FİNALE NASIL GELDİ?

U17 Milli Takımı, şampiyonada A Grubu'ndaki ilk maçında İspanya'ya 3-2 mağlup olmuş, ikinci maçında ev sahibi Hırvatistan'ı 4-1, son karşılaşmasında ise İtalya'yı 2-1 mağlup edip, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükselmişti. Çeyrek finalde, Macaristan'ı 1-0 ile geçen U17 Milliler, yarı finale adını yazdırmıştı. İngiltere ise D Grubu'nu, Norveç'i 3-1, Ukrayna'yı 4-0 ve Hollanda'yı 3-0 yenip lider olarak tamamlamış, çeyrek finalde de İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.