Ahmet Özdoğan: "Dursun Özbek seçime gitsin, aday olsun"

Galatasaray Divan Kurulu'nda yaşanan hararetli tartışmaların ardından Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Ahmet Özdoğan, İHA'ya açıklamalarda bulundu. Nisan ayında yapılan divan kurulu toplantısını yargıya taşıyan Özdoğan, "Geçen yapılan kapalı divan toplantısında genel kurul üyeleri dışarıya davet edildi. Genel kurul üyeleri izlemekle yükümlüdür. Oy kullanamazlar ama izlemekle yükümlüdürler. Dışarıya davet edilemezler. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Ben de bu durumun hukuka aykırılığının tespitini istedim. Bu aykırılık tespit edilecek ve bundan sonra genel kurul üyeleri çok rahatlıkla divanı izleyebilecekler. Ben divan kurulu üyesiyim ama bizim için en önemli şey genel kurul üyeleridir. Ben onlara karşı yapılacak her harekete karşı dururum. Çünkü onlar bizim için, özellikle Galatasaray'ın geleceği için çok önemli. Bizden sonra bayrağı onlar alacaklar. Divan kurulundaki hazineyi keşfedecekler ve o hazineyi anladıktan sonra kendileri daha büyük hazine olacaklar. Bizim bütün amacımız onlara çok güzel bir Galatasaray bırakmak. Divan kurulu bir eğitim ve öğretim yeridir. Bundan dolayı dışarıya davet edilmeleri kabul edilemez" diye konuştu.

"İMZA TOPLAYAN 700 KİŞİNİN HEPSİ BİRER LİDER"

Galatasaray'da çok çeşitliliğin olması, sarı-kırmızılı kulübün en güzel yönlerinden birinin olduğunu söyleyen Özdoğan, "Galatasaray'da çeşitli fikirler olacak. Biz en önemli değerimiz olan tahammül ve hoşgörümüzü kaybettik. Galatasaray'da imza toplayan bütün arkadaşlara arkanızda kim var diye soruyorlar. İlla birisinin olmasına gerek yok. Zaten imza toplayan herkes lider, artı bir lider aramaya gerek yok. Bu 700 kişi imza verdiyse, 700 kişi de liderdir. Ben de imza verdim. Ben bu durumu çok önemsiyorum. Kişiler önemli değildir, benim için önemli olan Galatasaray'dır. Galatasaray, öyle ya da böyle sonunda daha da büyüyecek. Biz küçülerek büyümeyeceğiz. Eski başkanlarımızdan birisi Galatasaray küçülmelidir demiş. Tam tersi Galatasaray büyümelidir, daha da büyümelidir. Biz büyüyerek bu işlerin içinden çıkarız ve büyüyeceğiz, göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

"MEHMET ÖZBEK'LE YİNE BAŞARISIZ OLACAĞIZ"

Dursun Özbek'in futbol aklını ortaya koyarak seçime gitmesi gerektiğini ifade eden Ahmet Özdoğan, "Galatasaray Genel Kurulu futbol aklına inanırsa kendisine oy verir. O zaman da söylenecek bir şey yok. Ama bugünkü çerçevede çizilen futbol aklı Sayın Mehmet Özbek. Kendisiyle son 2 yılda alınan başarısız sonuçları bugün başkan da itiraf etti. Demek ki bu şekilde bir noktaya gidebilmemiz mümkün değil. Şu anda futbol aklımız kim diye sormamız lazım. Biliyorsunuz sayın başkan seçime geldiğinde sayın Cüneyt Tanman'dı futbol aklı. Sayın Tanman'ın ardından başkan Mehmet Özbek'i getirdi. Sayın Dursun Özbek ve futbol aklı olan Sayın Mehmet Özbek'le birlikte başarısız sonuçlar alıyoruz. Önümüzdeki sene de aynı şeyin olacağını düşünüyorum. Ben de diyorum ki sayın başkan önümüzde bir yol var, insanlar imzalar topluyor ve insanlar rahatsız. Aynı zamanda genel kurul üyeleri değil, dışarıdaki taraftarın da yüzde 90'a yakını seçim istiyor" açıklamasında bulundu.

"SEÇİME GİTMEK YENİLENMEDİR"

Kimsenin Dursun Özbek'in gitmesinden yana olmadığını, aksine herkesin seçime gidilmesi gerektiğini söylediğini ifade eden Özdoğan, "Seçim olsun, bu seçime Dursun Özbek de girsin. Bundan daha demokratik bir şey olabilir mi? 3 yıl değil 2 yıl. 1996-2000 yılları arasında, 17 yıl sonra kutlayacağımız ve bayram ilan ettiğimiz kupaların alındığı dönemde Galatasaray Yönetimi 2 yılda bir seçime gidiyordu. Demek ki seçim istikrarsızlık getirmez, seçim yenilenmedir. Seçim çok daha yeni ufuklar açar. Farklı adaylar da çıkacaktır ve hepimizin saygı göstermesi lazım. Bugün seçim olmadığı için insanlar adaylıklarını açıklayamıyorlar. Bugün seçim olsa 3, 4 aday daha adaylıklarını açıklar ve gelecek daha büyük olur" diye konuştu.

"FAALİYET ZARARI YÜZDE 1764!"

Galatasaray'ın bütçesinde açık olduğunu da sözlerine ekleyen Özdoğan, "Bütçede açık var. Ortalama olarak bu sorunun cevaplarını üzerinde çalışarak söylerim. Denetleme Kurulu raporunda gördüğüm, geçen sene ile bu sene arasındaki esas faaliyet zararı yüzde 1764. Daha fazla konuşmaya gerek yok herhalde. Sayın Dursun Özbek'le her toplantıda Riva'yı tartıştık. Özbek, her zaman satış kelimesine karşı çıktı ve bu bir satış değildir dedi. Ama ilan ne? Emlak Konut verdiği ilanda "Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ilanıdır" diyor. Daha fazla konuşmaya da herhalde gerek yok çünkü Emlak Konut bu konuya son noktayı koydu" dedi.

"600 KİŞİ TÜZÜĞÜ DEĞİŞTİRİYOR, 700 ÖNEMLİ BİR RAKAMDIR"

Galatasaray'da yeterli imza toplandığında seçime gidilmesinin gerektiğini belirten Özdoğan, şunları söyledi:

"Yeterli imza toplanır toplanmaz diye bir şey söylemeye gerek yok. Burada 700 kişi yola çıkmış. Ama bir gerçek var, tüzük toplantıları 900 kişiyle açılır ve 3'te 2'yle karar alırsınız. 600 kişiyle tüzüğü değiştiriyorsanız 700 kişi önemli bir rakamdır. Başkanın bu durumdaki tutumuna saygı göstermek zorundayım. Bu durum bir noktaya geldikten sonra sayın başkan bunu değerlendirecek arkadaşlarıyla. Burada doğru yanlışı tartışmaktan ziyade, ileride bu kararlar 3, 5, 10 yıl sonra insanların önüne gelir. 10 yıl önce çeşitli demeçler veren arkadaşlar bugün farklı demeçler veriyor ama sosyal medyanın güzelliği, insanlara hemen hatırlatıyor. Tarihi olaylarda çok ciddi oturup düşünmek gerekiyor. Burada bir problem var. 700 imza diyor ki, 'Galatasaray'da bir problem var ve sayın başkan bunu oturup düşünecektir. Galatasaray'a, Galatasaray Yönetim Kurulu'na ve Galatasaray Camiası'na kararını açıklayacaktır' diyor."