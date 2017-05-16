İrfan Buz: "Her şey bir rüyayla başladı"

TFF 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kalarak ligin bitimine bir hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Malatya ekibinin teknik direktörü Buz, açıklamalarda bulundu.

Buz, Malatya'da ikinci sezonunu geçirdiğini belirterek, göreve geldiği ilk yıl düşme potasında olan bir takımı devraldığını söyledi.

O dönem futbol otoritelerinden 10'undan 9'unun Yeni Malatyaspor'un kesinlikle düşeceğini söylediğini anlatan Buz, fakat başarılı olduklarını, ligde kaldıklarını hatta play-off'u kaçırdıklarını kaydetti.

"RÜYA İLE BAŞLADI BÜTÜN OLAYIMIZ"

Buz, bu sezon çalışmalarının play-off'la alakalı olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"İyi bir takım kurarak play-off potasında olmak istiyoruz' diye böyle bir hedefimiz vardı. Sadece Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci, bu konuda 'Bu sene neden şampiyonluk olmasın' dedi. Rüya ile başladı bütün olayımız. Sezon başında 10 futbolcumuz vardı. Onun üzerine transferlerimizi yaptık. Burada başkanımızın ve yönetim kurulunun katkısı çok büyük. İstişare ile doğruları bulmaya çalıştık ve lige göre çok önemli bir takım kurduğumuzu düşünüyoruz. Bütçemiz de belli zaten. Yukarıya oynayan takımlara göre mütevazi bir bütçeyle bu olayın içerisine girdik."

"HAK ETTİĞİMİZ BİR ŞAMPİYONLUK"

Sezon başında futbolcularla kampa girdiklerinde çok iyi bir sinerji yakaladıklarını anlatan Buz, "Lige başlarken ilk 4-5 hafta galibiyetler üst üste gelince kendimizi üst sıralarda bulduk. Yine futbol otoriterleri Eskişehirspor, Sivasspor ve Göztepe takımını her zaman favori gösterdi. Her hafta 'ne zaman bu takım takılacak, ne zaman bu takım geride kalacak' diye bekleniyordu. Sonuçta hak ettiğimiz bir şampiyonluk kazandık. Özellikle devre arasında nokta transferler yaptık." diye konuştu.

Buz, Ayite, Amutu'nun sakatlıklarıyla ilgili şanssızlıklar yaşadıklarını aktararak, statlarının bakıma alınması nedeniyle 4 iç saha maçını da İstanbul'da oynadıklarını ve bu müsabakaların tamamını kazandıklarını hatırlattı.

"ASLAN PAYI FUTBOLCU KARDEŞLERİMİZİN"

Ligde hep performanslarının üzerine koymaya çalıştıklarını dile getiren Buz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnişli çıkışlı grafiğimiz de oldu özellikle son haftalara girildiğinde stres çok arttı. Bizim kredi kazandığımız olaylarda puansal anlamda zaman zaman Eskişehirspor'a karşı yenildik ama çok önemli Göztepe maçını kazandık. Onun akabinde Bandırmaspor'a 5-0 yenildik. Malatya bu konuda kolay değil, hemen her şeyi bitirebiliyor insanlar. Biz inandık, Adana Demirspor galibiyetiyle devam ettik. Onu kazandıktan sonra içeride beraber kalıp diğer rakiplerimizin de berabere kalmasıyla Süper Lig olayını bitirmiş olduk. Bunu buradaki insanlara yaşattığımız için gerçekten çok gururluyum. Buradaki aslan payı futbolcu kardeşlerimizin. Yönetimi, ekibimi, çalışan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Malatya'ya hayırlı uğurlu olsun."

"HER ZAMAN İNANMIŞTIK"

Sezonda bazı kırılma anları yaşadıklarına dikkati çeken Buz, "Büyükşehir Gaziantepspor maçında son saniyede Eren'in attığı kafa golü, İstanbul'da 4'te 4 yapmamız, içerdi kazandığımız Göztepe maçı ve Bandırmaspor maçından sonra Adana Demirspor galibiyeti kırılma anlarıydı. Biz her zaman inanmıştık bu olaya. Eskişehir büyük camia ve çok deneyimli duayen teknik direktörleri Sayın Mustafa Denizli, diğer taraftan da Sivasspor, Göztepe bunlar kolay rakipler değil. Diğer rakipler de kolay değildi ama çok şükür onların arasından sivrilip Süper Lig'e çıktık." değerlendirmesinde bulundu.

"İNANILMAZ BİR MUTLULUK"

İrfan Buz, Boluspor maçının bitiş düdüğünün ardından bir süre Eskişehirspor maçının sonucunu beklediklerini anlatarak, "Son haftalarda çok büyük bir baskı vardı üzerimizde. Bir duygu patlaması yaşadık. Kampta arkadaşlarımla konuşurken her şey bir rüyayla başladı. O rüyayı gerçekleştirdiğiniz zaman inanın o ara bir duygu patlaması yaşıyorsunuz."dedi.

Her şeyin bir rüyayla başladığını belirten Buz, "Futbolcu kardeşlerimizle hedefimizi belirlediğimizde dedik ki 'bizim rüyamız bu sene Allah nasip ederse Süper Lig'e çıkmak, bırakın bu rüya bizim olsun' ama her şey bir rüyayla başlar bunu gerçekleştirmek için yapık. Allah da yanımızda oldu. Hayır dualarını çok aldık." şeklinde konuştu.

"LİGDE KALICI OLMAK ÖNEMLİ"

Takımın geleceği hakkında da değerlendirmelerde bulunan Buz, "Öncelikle ligde kalıcı olmak önemli. Doğru adımların atılması önemli. Kurumsal anlamda da adımların atılması gerekiyor. Bunları hiç konuşmadık. Bu yarış içerisinde öncelikle Süper Lig'e çıkalım ondan sonra o adımlar yönetim ve başkanımızla konuşulacaktır." yorumunu yaptı.

"HER TEKNİK ADAMA NASİP OLMAZ"

Teknik direktör Buz, sözleşmesinin bittiğini anımsatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sözleşmem bitiyor, şu anda öyle uzun vadeli bir planlamam yok. Sadece mukavelem bitiyor, gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim; Yeni Malatyaspor'u Süper Lig'e çıkardığımız için çok mutluyuz ve inanın onun üzerinde fazla bir plan yapmadım. Alman ekolünden geldim, Almanya'da uzun yıllar çalıştım. Türkiye'de Bursaspor, Gençlerbirliği'nden sonra 4 yılım burada. Bu kısa zaman içerisinde bunu yaşamak her teknik adama nasip olmaz. O yüzden bu mutluluğu yaşamak istiyorum. Ondan sonrası için önümüze bakacağız."