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Şanlıurfaspor'da ligde kalma hesapları

Ligde kalma umutlarını zora sokan Şanlıurfa ekibi, son maçını kazanıp rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek

16 Mayıs 2017 Salı, 14:07:58 Güncelleme: 15:32:05

TFF 1. Lig'de kalma mücadelesi veren Şanlıurfaspor, son maçını kazanıp rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek.

Sezona Süper Lig parolasıyla giren ancak beklentilerin çok uzağında kalan sarı-yeşilli ekip, 5 sezondur mücadele ettiği ligde düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Ligin en fazla teknik direktör değiştiren ekiplerinin başında gelen Şanlıurfaspor'da takım önce Ünal Karaman'a ardından Kemal Kılıç'a daha sonra Ogün Temizkanoğlu'na son olarak da Hayati Soydaş'a emanet edildi.

Kadrosunda Batuhan Karadeniz ve Abdulaziz Solmaz gibi tecrübeli oyunculara sahip olan Şanlıurfaspor, bir türlü istediği performansı gösteremedi.

Lig'de çıktığı 33 maçtan 8 galibiyet ve 9 beraberlik alan sarı-yeşilli ekip, 16 maçtan ise puansız ayrılarak 33 puanla 17. sırada yer aldı. Rakip fileleri 36 kez havalandıran Şanlıurfaspor, kalesinde ise 45 gol gördü.

Şanlıurfaspor, sezonun kapanış maçında 20 Mayıs Cumartesi günü sahasında Elazığspor'u ağırlayacak.

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