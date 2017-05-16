İngiltere Premier Lig'de Arsenal, ligin son sırasında 24 puanla yer alan Sunderland'ı evinde ağırlıyor. Peki Arsenal - Sunderland maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
ARSENAL - SUNDERLAND MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada İngiliz hakem Roger East düdük çalacak. Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak izlenebilecek.
● Arsenal, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.
● Sunderland, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.
● Arsenal, oynadığı son 5 maçta 9 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.
● Sunderland, oynadığı son 5 maçta rakip kaleye 4 gol gönderdi, kalesinde 6 gol gördü.
● Arsenal, evinde oynadığı son maçta Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.
● Sunderland, deplasmanda oynadıüı son karşılaşmada Hull City'i 2-0 mağlup etti.
● İki takım arasında oynanan son karşılaşmayı Arsenal deplasmanda 4-1 kazandı.
● Aralarındaki 10 maçta 7 kere Arsenal kazandı, 3 maç ise berabere bitti; Sunderland'ın son 10 maçta galibiyeti yok.
● Arsenal, evinde oynadığı son 5 maçı kaybetmedi.
SON MAÇ KADROLARI
Arsenal: Petr Cech, Laurent Koscielny, Hector Bellerin, Shkodran Mustafi, Rob Holding, Nacho Monreal, Francis Coquelin, Granit Xhaka, Mesut Özil, Alexis Sanchez ve Olivier Giroud
Sunderland: Jordan Pikford, Jason Denayer, John O'Shea, Billy Jones, Lamine Kone, Javier Manquillo, Didier Ndong, Sebastian Larsson, Victor Anichebe, Jermain Defoe ve Fabio Borini