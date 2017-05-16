İngiltere Premier Lig'inde 37.hafta karşılaşmasında Manchester City, West Bromwich'i konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma mücadelesi veren Manchester City'nin kazanmaktan başka çaresi yok. Peki, Manchester City - West Bromwich maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

MANCHESTER CİTY - WEST BROMWİCH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etse de heyecaan fırtınası dinmiyor. Premier Lig'de Tottenham 2'nci sırayı garantileyerek Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantiledi, ancak Liverpool ve Manchester City arasında Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılabilmek için kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Manchester City 36 haftada topladığı 72 puanla Premier Lig'de maç eksiğiyle Liverpool'un 1 puan gerisinde 4'üncü sırada bulunuyor. Sahasında West Bromwich'i konuk edecek olan City'nin hata yapma lüksü yok. Zorlu Manchester City - West Bromwich maçı 16 Mayıs Salı günü saat 22.00'da başlayacak. Kritik maç S Sport (Digiturk 87, D Smart 78, Turkcell TV+ 77) kanalları üzerinden canlı yayınlanacak. Etihad Stadyumu'ndaki maçı Craig Pawson yönetecek.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 maçın 10'unu da Manchester City kazandı.

Man City 4 - 0 West Brom

West Brom 1 - 2 Man City

Man City 1 - 0 West Brom

West Brom 2 - 3 Man City

Man City 3 - 1 West Brom

West Brom 1 - 3 Man City

Man City 3 - 0 West Brom

West Brom 0 - 3 Man City

Man City 2 - 1 West Brom

West Brom 0 - 4 Man City

SAKAT VE CEZALILAR

MANCHESTER CİTY: Claudio Bravo, İlkay Gündoğan, Fabian Delph, John Stones

WEST BROMWİCH: Gareth McAuley, Matt Phillips

ETİHAD STADYUMU'NUN KONUMU