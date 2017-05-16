Sinan Erdem Spor Salonu F4'de hazırlanıyor

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'e ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu'nda, organizasyon için hazırlıklar sürüyor.
Sinan Erdem Spor Salonu'na dünyanın ikinci, Avrupa'nın da en büyük küp ekranı yerleştirildi. Küp ekranın etrafında da dünyada ilk kez bir basketbol salonunda kullanılan çift taraflı halka tasarımlı led ekran kurulumu yapıldı.
Salona NBA, THY Avrupa Ligi ve FIBA maçlarının da oynandığı 4 saatte monte edilebilen parke, eski potalar yerine de NBA standartında potalar yerleştirildi.
Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın ise üçüncü büyük çok amaçlı spor salonu olan Sinan Erdem'e 750 güvenlik kamerası kuruldu.
Naklen yayın, merkezi uydu sistemleri, network altyapıları ve ses sistemleri gibi pek çok sistemde yenileme çalışması da gerçekleştirildi.