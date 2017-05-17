Kemal Özdeş: "Hakem atmosferden etkilendi"

Kemal Özdeş şunları söyledi:

"Oyuncular arasında bir problem yoktu. Kupa hayalimiz yarı finalde sona erdi. Oyuncularımı verdikleri mücadele için kutluyorum. Penaltıyla geriye düştük. Turgut'un kaçırdığı gol kader anıydı. Gol bulmak için çıkarken yakalandık ve 2-0 oldu. 2-0'dan sonra da rakibin direnci arttı. Buradaki atmosferden ben ve oyuncularım etkilenmedi ama hakem etkilendi mi diye sorarsanız, 'bir soru işareti' derim. Penaltı pozisyonunu izledim, haklı bir karar. Ama bu seviyede hakemler tribünlerden etkilenmemeli. Pavelka'nın sakatlandığı pozisyonda 'Skubic için kart gerekmiyor mu?' diye bile soramadık. Tabii bu işin bahane kısmı. Biz futbol adına bir şeyler yapmaya, bir şeyler üretmeye devam edeceğiz. Kasımpaşa vizyonu olan bir kulüp. Taraftarımız ve bizi sevenler çok istedi ama eninde sonunda bu kupa kulübümüze gelecek diye düşünüyorum. 'Hak eden şampiyon olsun' diyorum."

VEYSEL SARI: "HAKEMLER LÜTFEN DİKKATLİ OLSUN"

Kasımpaşa'nın savunma oyuncusu Veysel Sarı ise Atiker Konyaspor'a 2-0 yenildikleri Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının ardından şöyle konuştu:

"Konyaspor'u tebrik ederim. Maçın genelinde iyi oynadık. Uzun süredir iyi oynayan takımız. Rakibe baskımızı hissettirdik. 25-30 civarı orta yaptık ama olmayınca olmuyor. Sadece beni üzen; Ali hocamız genç bir hakem. Uzun yıllardır futbol oynuyorum, şu tarihe kadar görmedim, 7. dakika bizim kalecimiz uyarıldı. Kasımpaşa olarak artık çok sıkıldık her maç her maç. Geçen sezon 20 puanımız gitti. Bu sezon takım olarak iyi işler yaptık; hakemi yendik zaman zaman yenemedik. Rica ediyoruz lütfen dikkatli olsunlar"

AYKUT KOCAMAN: "FİNAL İÇİN MUTLUYUZ"

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek finale yükselen Atiker Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman, mutlu olduğunu söyledi.

Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadelelerinden dolayı futbolcularını tebrik etti.

Teknik direktör Kocaman'ın değerlendirmesi şöyle:

"Sezon başlarken temel amaçlarımızdan birisi 52. maçı görmekti, o da finaldi. Güzel bir pozisyon yakaladık ve finali gördük. Bunu başardığımız için mutluyuz. Şehir adına da gerçekten çok sevinçliyim. Finali çok istiyorlardı. Bugün de harika bir atmosfer oluşturdular ve destek verdiler. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Finalde de hangi takım olursa olsun kazanmak istiyoruz. Kazanmak için her şeyi yapacağız."

Kocaman, bir basın mensubunun "On binlerce Konyaspor taraftarı takımda kalıp kalmayacağınızla ilgili sizden birkaç cümle bekliyor, ne söylemek istersiniz?" sorusuna cevap vermedi.