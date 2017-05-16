Çizme'de final zamanı: Juventus-Lazio

Final karşılaşması öncesi Juventus Teknik Direktörü Allegri ile Lazio'nun çalıştırıcısı Simone İnzaghi, mücadelenin oynanacağı Roma Olimpiyat Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

İtalya Kupası'nı son iki sezondur müzesine götüren Juventus'un deneyimli çalıştırıcısı Allegri, geçen pazar ligde Roma karşısındaki mağlubiyetin ardından artık daha ciddi olmaları gerektiğini belirtti.

İtalya Ligi'nde Crotone ile sahalarında, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Real Madrid ile Galler'in başkenti Cardiff'te karşılaşacaklarını anımsatan Allegri, "Roma yenilgisinden sonra kaybedecek zamanımız yok. Şimdi kupaları toplama zamanı." dedi.

Lazio'nun bu sezon çok iyi bir iş çıkardığına dikkati çeken Allegri, "Lazio olağanüstü bir yıl geçiriyor. Lazio'nun iyi bir kadrosu var. Onlar karşısında daha iyi olmalıyız. Inzaghi de çok iyi işler yaptı. Daha da yapacak çok şeyi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısına katılan Juventus'un İtalyan stoperi Giorgio Chiellini de sezon boyunca iyi yaptıkları işleri kupalarla taçlandırma zamanlarının geldiğini kaydetti.

INZAGHI: "ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi de yarın finalde Juventus ile çok önemli bir maça çıkacaklarını dile getirerek, "Biz bu finale gelmeyi çok istedik. Yarın da elimizden geleni yapacağız" dedi.

Mavi-beyazlı ekibi çalıştırmaktan dolayı son derece gururlu olduğunu belirten Inzaghi, Juventus ile lig maçında iyi bir prova yaptıklarını, yarın da harika bir karşılaşma çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Başkent ekibinin Arjantinli oyuncusu Lucas Biglia da yarınki maçta favori olmadıklarını ancak, kazanmaya inanmaları gerektiğini aktardı.

PAPA FİNALİST TAKIMLARI KABUL ETTİ

İtalya Kupası final maçından önce geleneksel bir şekilde iki takımın oyuncu ve yöneticileri, İtalya Futbol Federasyonu yöneticileriyle Vatikan'a gitti ve Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus'u ziyaret etti. Papa, ziyaret nedeniyle teşekkür ettiği oyunculara sadakat, dürüstlük ve insanlıktan ayrılmamaları gerektiğini söyledi.

İtalya Kupası'nı 2'si son iki sezonda olmak üzere toplam 11 kezle en çok kazanan Juventus ile 6 defa müzesine götüren Lazio arasındaki final mücadelesi, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

İki takım, 2015'te de İtalya Kupası finalinde karşı karşıya gelmişti. Lazio'yu 2-1 mağlup eden Juventus, kupanın sahibi olmuştu.