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Fabri'den Fenerbahçe'ye gönderme

Bir etkinliğe katılan Beşiktaşlı futbolculardan Fabri ile sunucu Beyazıt Öztürk arasında ilginç diyalog yaşandı. İspanyol kaleci Fenerbahçe'ye göndermede bulundu!

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:28:43 Güncelleme: 10:43:47

Beşiktaşlı oyuncular Fabri, Beck ve Atınç; Vodafone’un, Arena’da düzenlediği etkinliğe katıldı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre etkinliği sunan ve Fenerbahçeli ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, Fabri’ye “Her şey yolunda mı?” şeklinde bir soru sordu. Beyaz’ın Fenerbahçeli olduğunu öğrenen İspanyol eldiven ise ise “Beşiktaş’ta ve Vodafone Arena’da her şey yolunda ama Fenerbahçe’yi bilmiyoruz” dedi. Fabri’nin bu cevabı karşısında Beyazıt Öztürk sessizliğe bürünürken etkinliğe katılan Vodafone çalışanları, İspanyol file bekçisini alkışladı.

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