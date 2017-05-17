Fabri'den Fenerbahçe'ye gönderme

Beşiktaşlı oyuncular Fabri, Beck ve Atınç; Vodafone’un, Arena’da düzenlediği etkinliğe katıldı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre etkinliği sunan ve Fenerbahçeli ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, Fabri’ye “Her şey yolunda mı?” şeklinde bir soru sordu. Beyaz’ın Fenerbahçeli olduğunu öğrenen İspanyol eldiven ise ise “Beşiktaş’ta ve Vodafone Arena’da her şey yolunda ama Fenerbahçe’yi bilmiyoruz” dedi. Fabri’nin bu cevabı karşısında Beyazıt Öztürk sessizliğe bürünürken etkinliğe katılan Vodafone çalışanları, İspanyol file bekçisini alkışladı.

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