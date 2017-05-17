Kerem Demirbay Almanya'dan davet aldı

FIFA Konfederasyon Kupası hazırlıklarını sürdüren Almanya'da Kerem demirbay hareketliliği yaşanıyor. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in de Türkiye A Milli Takımı'na kazandırmak istediği Kerem Demirbay, Almanya A Milli Takımı'ndan davet aldı.

NTV Spor Almanya yorumcusu Fatih Demireli'nin iddiasına göre; Kerem, tercihini Almanya'dan yana kullandı.

24 yaşındaki Kerem, bu sezon başında Hoffenheim'a transfer olmuştu. Kerem, bu sezon çıktığı 28 maçta attığı 6 gol ve 8 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.