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Kerem Demirbay
FUTBOL

Kerem Demirbay Almanya'dan davet aldı

Bundesliga'nın son dönem yıldızlarından Türk asıllı Kerem Demirbay, milli takım tercihini yaptı. Kerem Demirbay'ın milli takım tercihi Almanya oldu

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:42:42 Güncelleme: 12:04:26

FIFA Konfederasyon Kupası hazırlıklarını sürdüren Almanya'da Kerem demirbay hareketliliği yaşanıyor. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in de Türkiye A Milli Takımı'na kazandırmak istediği Kerem Demirbay, Almanya A Milli Takımı'ndan davet aldı.

NTV Spor Almanya yorumcusu Fatih Demireli'nin iddiasına göre; Kerem, tercihini Almanya'dan yana kullandı.

24 yaşındaki Kerem, bu sezon başında Hoffenheim'a transfer olmuştu. Kerem, bu sezon çıktığı 28 maçta attığı 6 gol ve 8 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 2 dakika önce
    Lig adil değil ülke yönetimi adil değil nasıl insanlarsınız hiç birseyi beyenmıyorsunuz gidin adil bir ülkede adil yasayın o ülkenin vatandası olun !
  • Misafir 3 dakika önce
    ekmeğini yediği yere ihanet etmemiş de diyebiliriz. Hemen yüklenmeyelim insanlara. İyi yönden de bakalım birazcık.
  • Misafir 3 dakika önce
    Ha
  • Misafir 4 dakika önce
    Evet tercihini istikrar olarak kullanmış uzun yıllar Alman milli takımı kadrosuna giremez zaten Buda istikrar olur ona
  • Misafir 27 dakika önce
    Tercihini istikrardan yana kullanmış
  • Misafir 28 dakika önce
    kaninda degisiklik var mis
  • Misafir 9 dakika önce
    ne alakası var bizim takımda çok mu iş var sankı adam dogru olanı yapmış emeginin karşılıgını alır hiç olmazsa bizimkiler bi halt etmeden dünya para alıyor hak mı ?
  • Misafir 37 dakika önce
    Yazik oldu ya
  • Misafir 25 dakika önce
    çocuk haklı bizde harcanır
  • Misafir 39 dakika önce
    normal Türkiye de TFF olduğu sürece bırakın milli takımı herhangi kaliteli futbolcular bile klüb takımına zor gelir adil adelati olmayan bir lig deyiz buna artık birilerinin dur demesi gerekiyor
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