Kerem Demirbay Almanya'dan davet aldı

FIFA Konfederasyon Kupası hazırlıklarını sürdüren Almanya'da Kerem demirbay hareketliliği yaşanıyor. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in de Türkiye A Milli Takımı'na kazandırmak istediği Kerem Demirbay, Almanya A Milli Takımı'ndan davet aldı.
NTV Spor Almanya yorumcusu Fatih Demireli'nin iddiasına göre; Kerem, tercihini Almanya'dan yana kullandı.
24 yaşındaki Kerem, bu sezon başında Hoffenheim'a transfer olmuştu. Kerem, bu sezon çıktığı 28 maçta attığı 6 gol ve 8 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.
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YORUMLAR 6
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Misafir 2 dakika önceLig adil değil ülke yönetimi adil değil nasıl insanlarsınız hiç birseyi beyenmıyorsunuz gidin adil bir ülkede adil yasayın o ülkenin vatandası olun !00
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Misafir 3 dakika önceekmeğini yediği yere ihanet etmemiş de diyebiliriz. Hemen yüklenmeyelim insanlara. İyi yönden de bakalım birazcık.00
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Misafir 3 dakika önceHa00
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Misafir 4 dakika önceEvet tercihini istikrar olarak kullanmış uzun yıllar Alman milli takımı kadrosuna giremez zaten Buda istikrar olur ona00
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Misafir 27 dakika önceTercihini istikrardan yana kullanmış00
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Misafir 28 dakika öncekaninda degisiklik var mis00
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Misafir 9 dakika öncene alakası var bizim takımda çok mu iş var sankı adam dogru olanı yapmış emeginin karşılıgını alır hiç olmazsa bizimkiler bi halt etmeden dünya para alıyor hak mı ?00
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Misafir 37 dakika önceYazik oldu ya00
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Misafir 25 dakika önceçocuk haklı bizde harcanır00
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Misafir 39 dakika öncenormal Türkiye de TFF olduğu sürece bırakın milli takımı herhangi kaliteli futbolcular bile klüb takımına zor gelir adil adelati olmayan bir lig deyiz buna artık birilerinin dur demesi gerekiyor30
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