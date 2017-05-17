Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Türkiye A Milli Takımı'na kazandırmak istediği Kerem Demirbay, Almanya A Milli Takımı'ndan davet aldı. Ancak Kerem Demirbay tercihini Türkiye'den yana kullandı.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Yurt dışındaki kulüplerde futbol oynayan Türk asıllı oyunculardan Kerem Demirbay, Türk Milli Takım forması giyecek.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından uzun süredir takip edilen ve Türk Milli Takımı'na kazandırılmak istenen Demirbay, resmi başvurusunu da yaptı. Bundesliga takımlarından Hoffenheim'da forma giyen genç oyuncu, bir kaç gün evvel yazılı olarak Türk Milli Takımı'nda oynamak istediğini Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti.
Fatih Terim'in yurt dışında oynayan oyunculara giden çağrı listesinde adı bulunan ve bir sonraki kampa davet edilen Kerem Demirbay'ın gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra Kosova maçı kampına katılması bekleniyor."
24 yaşındaki Kerem, bu sezon başında Hoffenheim'a transfer olmuştu. Kerem, bu sezon çıktığı 28 maçta attığı 6 gol ve 8 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.
-
Misafir 3 dakika önceBizde harcanır diyen akıl yoksunu. Biz dediğin Türkiye yani senin şerefin yani senin herşeyin. Şu almanların yarısı kadar milliyetçilik olsa bırakın almanya'yı secmesini şu yorumları bile yapmazdınız.... YAZIK !00
-
Misafir 9 dakika önceNedir bu gurbetçi hayranlığı. Pirince giderken evdeki buğdaydan oluyorsun. Gençlerbirliği gibi bir altyapı kulübünün yarısı gurbetçi. Ondan sonrada para için oynuyorlar diyorsunuz. 80.000.000 kişiden yetiştirin. 80.000.000 yazarken yoruldum. Siz futbolcu çıkaramıyorsunuz.00
-
Misafir 58 dakika önceLig adil değil ülke yönetimi adil değil nasıl insanlarsınız hiç birseyi beyenmıyorsunuz gidin adil bir ülkede adil yasayın o ülkenin vatandası olun !30
-
Misafir 59 dakika önceekmeğini yediği yere ihanet etmemiş de diyebiliriz. Hemen yüklenmeyelim insanlara. İyi yönden de bakalım birazcık.30
-
Misafir 59 dakika önceHa00
-
Misafir 59 dakika önceEvet tercihini istikrar olarak kullanmış uzun yıllar Alman milli takımı kadrosuna giremez zaten Buda istikrar olur ona00
-
Misafir 1 saat önceTercihini istikrardan yana kullanmış03
-
Misafir 1 saat öncekaninda degisiklik var mis30
-
Misafir 1 saat öncene alakası var bizim takımda çok mu iş var sankı adam dogru olanı yapmış emeginin karşılıgını alır hiç olmazsa bizimkiler bi halt etmeden dünya para alıyor hak mı ?00
-
Misafir 2 saat önceYazik oldu ya00
-
Misafir 1 saat önceçocuk haklı bizde harcanır00
-
Misafir 2 saat öncenormal Türkiye de TFF olduğu sürece bırakın milli takımı herhangi kaliteli futbolcular bile klüb takımına zor gelir adil adelati olmayan bir lig deyiz buna artık birilerinin dur demesi gerekiyor33