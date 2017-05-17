ÖNE ÇIKANLAR
Kerem Demirbay
FUTBOL

Kerem Demirbay Türkiye Milli Takımı formasını giyecek

Bundesliga'nın son dönem yıldızlarından Türk asıllı Kerem Demirbay, milli takım tercihini yaptı. Almanya'dan davet alan Kerem Demirbay'ın milli takım tercihi Türkiye oldu!

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:42:42 Güncelleme: 13:41:02

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Türkiye A Milli Takımı'na kazandırmak istediği Kerem Demirbay, Almanya A Milli Takımı'ndan davet aldı. Ancak Kerem Demirbay tercihini Türkiye'den yana kullandı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Yurt dışındaki kulüplerde futbol oynayan Türk asıllı oyunculardan Kerem Demirbay, Türk Milli Takım forması giyecek.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından uzun süredir takip edilen ve Türk Milli Takımı'na kazandırılmak istenen Demirbay, resmi başvurusunu da yaptı. Bundesliga takımlarından Hoffenheim'da forma giyen genç oyuncu, bir kaç gün evvel yazılı olarak Türk Milli Takımı'nda oynamak istediğini Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti.

Fatih Terim'in yurt dışında oynayan oyunculara giden çağrı listesinde adı bulunan ve bir sonraki kampa davet edilen Kerem Demirbay'ın gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra Kosova maçı kampına katılması bekleniyor."

24 yaşındaki Kerem, bu sezon başında Hoffenheim'a transfer olmuştu. Kerem, bu sezon çıktığı 28 maçta attığı 6 gol ve 8 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 11
  • Misafir 3 dakika önce
    Bizde harcanır diyen akıl yoksunu. Biz dediğin Türkiye yani senin şerefin yani senin herşeyin. Şu almanların yarısı kadar milliyetçilik olsa bırakın almanya'yı secmesini şu yorumları bile yapmazdınız.... YAZIK !
  • Misafir 9 dakika önce
    Nedir bu gurbetçi hayranlığı. Pirince giderken evdeki buğdaydan oluyorsun. Gençlerbirliği gibi bir altyapı kulübünün yarısı gurbetçi. Ondan sonrada para için oynuyorlar diyorsunuz. 80.000.000 kişiden yetiştirin. 80.000.000 yazarken yoruldum. Siz futbolcu çıkaramıyorsunuz.
  • Misafir 58 dakika önce
    Lig adil değil ülke yönetimi adil değil nasıl insanlarsınız hiç birseyi beyenmıyorsunuz gidin adil bir ülkede adil yasayın o ülkenin vatandası olun !
  • Misafir 59 dakika önce
    ekmeğini yediği yere ihanet etmemiş de diyebiliriz. Hemen yüklenmeyelim insanlara. İyi yönden de bakalım birazcık.
  • Misafir 59 dakika önce
    Ha
  • Misafir 59 dakika önce
    Evet tercihini istikrar olarak kullanmış uzun yıllar Alman milli takımı kadrosuna giremez zaten Buda istikrar olur ona
  • Misafir 1 saat önce
    Tercihini istikrardan yana kullanmış
  • Misafir 1 saat önce
    kaninda degisiklik var mis
  • Misafir 1 saat önce
    ne alakası var bizim takımda çok mu iş var sankı adam dogru olanı yapmış emeginin karşılıgını alır hiç olmazsa bizimkiler bi halt etmeden dünya para alıyor hak mı ?
  • Misafir 2 saat önce
    Yazik oldu ya
  • Misafir 1 saat önce
    çocuk haklı bizde harcanır
  • Misafir 2 saat önce
    normal Türkiye de TFF olduğu sürece bırakın milli takımı herhangi kaliteli futbolcular bile klüb takımına zor gelir adil adelati olmayan bir lig deyiz buna artık birilerinin dur demesi gerekiyor
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bu hafta ne yapsak? (19 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (19 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (18 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (18 Mayıs 2017)
Fatih Altaylı: Zirveyi TFF ve hakemler belirledi
FUTBOL

"Zirveyi TFF ve hakemler belirledi!"
Günün transfer haberleri (17.05.2017)
FUTBOL

Fenerbahçelileri şoke edecek karar