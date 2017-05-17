Galatasaray'dan örnek davranış!

Muş Varto'da okuyan ve TEOG'da tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi olan 14 yaşındaki Eda Beytaş, okul müdürü Olcay Karataş ve babası ile Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm tarafından UEFA kupasının 17. yılı etkinliklerine davet edildi. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Eda Bektaş'ın TEOG sonuçlarına göre Galatasaray Lisesi'ni tercih edeceği öğrenildi.

Eda Beytaş "Galatasaray benim için çok değerli. Masamda Galatasaray bayrağı var, derslerime bu şekilde çalıştım. Galatasaray Lisesi'ne okumak en büyük hayalim. Beni bu etkinliğe davet eden büyüklerime çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yönetim kurulu Üyesi Ural Aküzüm ise "Eda kızımız bu ülkenin yıllardır duymaya hasret kaldığı en güzel hikayelerden biri oldu. Bu ülke doğusuyla batısıyla aynı şeylere gülüp ağlayan ülkedir. Eda artık büyük Galatasaray ailesinin parçasıdır. Örnek bir öğrenci ve Galatasaraylıdır. Yolu bahtı açık olsun, Galatasaray camiası üzerine düşeni her zaman yapar ve yapmıştır. UEFA ile ilgili bu kutlamada da yer alsın, diğer arkadaşlarına örnek olsun istedik" şeklinde konuştu.