Kerem Demirbay ise Fanatik'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İki tarafa da ayıp olacak ama ben Almanya Milli Takımı'nı seçtim. Doğrusunu söylemek gerekirse Almanya'yı seçtim, bununla ilgili birşey söylemek istemiyorum. İki Milli Takım beni istedi. Son kararımı verdim o da Almanya oldu."
Kerem ayrıca şunları da söylemişti: "Aslında fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü herkes konuyu kafasına göre istediği yöne çekiyor. Ben daha önce Türkiye Genç Milli Takımları'nda oynadım. Benim de ait olduğum ülkeme karşı güzel duygularım vardır. Bu cümlemden ne anlatmak istediğim herhalde anlaşılmıştır."