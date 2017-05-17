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Kerem ayrıca şunları da söylemişti: "Aslında fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü herkes konuyu kafasına göre istediği yöne çekiyor. Ben daha önce Türkiye Genç Milli Takımları'nda oynadım. Benim de ait olduğum ülkeme karşı güzel duygularım vardır. Bu cümlemden ne anlatmak istediğim herhalde anlaşılmıştır."