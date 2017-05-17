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FUTBOL

Kerem Demirbay bilmecesi!

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:19:26

  • 1 Kerem Demirbay bilmecesi!
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    Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre Hoffenheim'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay'ın Türk Milli Takımı forması giyeceği belirtilmişti.

  • 2 Kerem Demirbay bilmecesi!
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    Almanya Futbol Federasyonu ise, Kerem Demirbay'ın Rusya'da yapılacak olan Konfederasyon Kupası kadrosunda yer aldığını açıkladı. İşte yılan hikayesine dönen olayda yaşananları tamamı:

  • 3 Kerem Demirbay bilmecesi!
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    Öğlen saatlerinde; Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Türkiye A Milli Takımı'na kazandırmak istediği Kerem Demirbay, Almanya A Milli Takımı'ndan davet aldı.

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    Daha sonra bazı dış kaynaklar, Kerem Demirbay'ın milli takım tercihini Almanya'dan yana kullandığı öne sürdü.

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    Bunun üzerine TFF'den Kerem Demirbay, "Türkiye Milli Takımı'nda forma giyecek" geldi.

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