İtalya Kupası finalinde Juventus ile Lazio kozlarını paylaşacak. Kupayı kazanmak isteyen iki takımın mücadelesi büyük heyecana sahne olacak. Peki, Juventus - Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

JUVENTUS - LAZİO MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İtalya Kupası final mücadelesinde Juventus ile Lazio bugün karşı karşıya gelecek. Olimpico Stadyumu'nda oynanacak Juventus - Lazio maçı saat 22.00'da başlayacak. İtalya Futbol Federasyonu'ndan Paolo Tagliavento'nun yöneteceği zorlu karşılaşma Tivibuspor'dan canlı yayınlanacak.

JUVENTUS VE LAZİO ARASINDAKİ SON 10 KARŞILAŞMA

Tüm kulvarlarda yoluna dolu dizgin devam eden Juventus sezonun ilk kupasını kazanmak istiyor. Ancak Lazio'da da hedef sezonu kupayla tamamlamak. İtalya'nın iki dev kulübünün kapışması heyecanla bekleniyor. Juventus ve Lazio arasında oynanan son 10 maçın 9'unu Juventus kazanırken 1 maç ise berabere bitti. Lazio son 10 maçta hiç galibiyet elde edemedi. Lazio bu maçta Juve'yi yenerek kötü istetistiğine bir son vermek ve kupayı kazanmak istiyor.

Lazio 1 - 1 Juventus

Lazio 0 - 3 Juventus

Juventus 2 - 0 Lazio

Juventus 2 - 1 Lazio

Juventus 2 - 0 Lazio

Lazio 0 - 2 Juventus

Lazio 0 - 1 Juventus

Juventus 3 - 0 Lazio

Lazio 0 - 1 Juventus

Juventus 2 - 0 Lazio

EN GOLCÜ OYUNCULAR

JUVENTUS

Paulo Dybala 4

Gonzalo Higuain 3

Miralem Pjanic 2

LAZİO

Ciro Immobile 3

Sergej Milinkovic 3

Wesley Hoedt 1