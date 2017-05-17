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Altınordulu Berke Özer, Manchester City'de!

Altınordu futbolcusu, Türkiye U17 Milli Takımı'nın yıldızı Berke Özer, Manchester City'e transfer oldu. İngiliz ekibi Berke Özer için ne kadar ödeyecek

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:44:03 Güncelleme: 16:50:40

Premier Lig'in dev kulübü Manchester City, Enes Ünal'dan sonra bir Türk'ü daha kadrosuna kattı.

Sport Witness'ın haberine göre 17 yaşındaki Berke Özer, 2.5 milyon Euro karşılığında Manchester City'e transfer oldu. Genç kaleci 18 yaşına girince İngiliz ekibine katılacak.

Bucaspor altyapısından çıktıktan sonra Altınordu'ya transfer olan Berke, bu sezon kırmızı-lacivertli kulübün formasını 5 kez giymişti. Berke, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıkan milli takımın da dikkat çeken isimlerindendi.

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