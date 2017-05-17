Emre Belözoğlu sosyal medyayı salladı!

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Emre Belözoğlu'nun golü sosyal medyayı salladı.
42. dakikada Adebayor'un pasında şutunu çeken Emre, Volkan Demirel'in de hatasının katkısıyla eski takımına golünü attı.
Taraftarlar, golden sonra üzüntü yaşayan ve gözleri dolan Emre Belözoğlu için şu ifadeleri kullandı:
- Emre Belözoğlu bu camianın efsanesidir ve öyle kalacaktır. Şu an kadroda olan topçuları toplasan bir Emre etmez. Boş boş konuşmayın.
- Fenerbahçe'nin oynadığı futbol Emre Belözoğlu'nun sol ayağı kadar etmez.