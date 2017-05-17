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FUTBOL

Emre Belözoğlu sosyal medyayı salladı!

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 22:12:49

  • 1 Emre Belözoğlu sosyal medyayı salladı!
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    Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Emre Belözoğlu'nun golü sosyal medyayı salladı.

  • 2 Emre Belözoğlu sosyal medyayı salladı!
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    42. dakikada Adebayor'un pasında şutunu çeken Emre, Volkan Demirel'in de hatasının katkısıyla eski takımına golünü attı.

  • 3 Emre Belözoğlu sosyal medyayı salladı!
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    Taraftarlar, golden sonra üzüntü yaşayan ve gözleri dolan Emre Belözoğlu için şu ifadeleri kullandı: 

  • 4 Emre Belözoğlu sosyal medyayı salladı!
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    - Emre Belözoğlu bu camianın efsanesidir ve öyle kalacaktır. Şu an kadroda olan topçuları toplasan bir Emre etmez. Boş boş konuşmayın.

  • 5 Emre Belözoğlu sosyal medyayı salladı!
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    - Fenerbahçe'nin oynadığı futbol Emre Belözoğlu'nun sol ayağı kadar etmez.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 22 dakika önce
    Yalan o gözyaşları
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