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Shakhtar Donetsk: 1 - Dinamo Kiev: 0
FUTBOL

Shakhtar Donetsk: 1 - Dinamo Kiev: 0

Finalde Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup eden Shakhtar Donetsk, Ukrayna Kupası'nda art arda 2. kez şampiyonluğa ulaştı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 00:18:48 Güncelleme: 00:21:00

Ukrayna Kupası finalinde Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup eden Shakhtar Donetsk, üst üste 2. kez şampiyon oldu.

Kharkiv kentinde oynanan maçta, turuncu-siyahlı ekibin golünü 80. dakikada Brezilyalı futbolcu Marlos Bonfim kaydetti.

Shakhtar Donetsk, böylece organizasyonda 11. şampiyonluğunu elde etti ve Ukrayna Kupası'nı en çok kazanan Dinamo Kiev'i yakaladı.

Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca yönetimindeki Shakhtar Donetsk daha önce de 1995, 1997, 2001, 2002, 2004, 2008, 2011, 2012, 2013 ve 2016'da kupayı müzesine götürmüştü.

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