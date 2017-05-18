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FUTBOL

Rose Bertram'dan çıldırtan paylaşım!..

18 Mayıs 2017 Perşembe, 01:05:50

  • 1 Rose Bertram'dan çıldırtan paylaşım!..
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    Fenerbahçeli futbolcu Van der Wiel'in sevgilisi ünlü model Rose Bertram, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile taraftarları çıldırttı.

  • 2 Rose Bertram'dan çıldırtan paylaşım!..
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    Bertram, Fenerbahçe - Başakşehir maçında penaltılar kullanılırken gülme emojisi koydu. 

  • 3 Rose Bertram'dan çıldırtan paylaşım!..
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    Bazı taraftarlar, Rose Bertram'ın gülme emojisini penaltı vuruşlarında Fenerbahçeli oyuncuların kaçırdığı atışlar yüzünden olduğunu iddia ettiler.

  • 4 Rose Bertram'dan çıldırtan paylaşım!..
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    Rose Bertram ise tepkiler üzerine yaptığı açıklamada o emojileri köpek videosuyla ilgili paylaştığını belirtti.

  • 5 Rose Bertram'dan çıldırtan paylaşım!..
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    İşte ünlü model için atılan tweetlerden bazıları...

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