Rose Bertram'dan çıldırtan paylaşım!..

Fenerbahçeli futbolcu Van der Wiel'in sevgilisi ünlü model Rose Bertram, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile taraftarları çıldırttı.
Bertram, Fenerbahçe - Başakşehir maçında penaltılar kullanılırken gülme emojisi koydu.
Bazı taraftarlar, Rose Bertram'ın gülme emojisini penaltı vuruşlarında Fenerbahçeli oyuncuların kaçırdığı atışlar yüzünden olduğunu iddia ettiler.
Rose Bertram ise tepkiler üzerine yaptığı açıklamada o emojileri köpek videosuyla ilgili paylaştığını belirtti.
İşte ünlü model için atılan tweetlerden bazıları...
- Rose Bertram o tweeti hangi niyetle attı bilmiyorum ama yazık oldu. Asıl eleştirilmesi gerekenleri eleştiremeyen herkes ona yükleniyor.
- Yenge de bozdu kendini.
- Arkadaşlar aranızda İngilizce bilen yok mu bir tane?
- İşine bak işine kocana takım ara!
- Kadın maçın özetini paylaşmış ne kızıyorsunuz?
- Yenge ayıp oluyor ama.
- Rose Bertram'a küfür edeceğinize bu takımı bu hale getirenlere etseniz onları linç etmeye calışşanız daha mantıklı degil mi?