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FUTBOL

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Başakşehir yorumu

18 Mayıs 2017 Perşembe, 10:06:06

  • 1 Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Başakşehir yorumu
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    Rıdvan Dilmen, Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde Fenerbahçe-Başakşehir maçını yazdı. Dilmen Aykut Kocaman'la penaltılar sırasındaki konuşmasını anlattı:

  • 2 Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Başakşehir yorumu
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    Penaltılar 9-9 oldu, o sırada Aykut hocayı aradım... 

  • 3 Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Başakşehir yorumu
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    Hem Kasımpaşa maçı için tebrik ettim, hem de "Kimi istersin" diye sordum. 

  • 4 Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Başakşehir yorumu
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    "İnan fark etmez" dedi, cevap olarak ama o da benim gibi çok şaşkındı. 

  • 5 Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Başakşehir yorumu
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    Şaşırmamak da mümkün değil... İlk maçın skoruyla bitmesi, penaltılara gidilmesi ve sonuçta Başakşehir'in finale kalışı... 

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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