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FUTBOL

4 Büyükler'in yeni sezondaki kadroları

18 Mayıs 2017 Perşembe, 10:56:31

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    Önümüzdeki yaz kadrolarını güçlendirmek isteyen 4 büyükler, transfer listelerini netleştiriyor. 

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    İşte Takvim Gazetesi'ne göre; 4 büyüklerin takviyeleri gerçekleştirmesi durumunda gelecek sezon ilk 11'leri...

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    BEŞİKTAŞ

    FABRI

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    GÖKHAN

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    MARCELO

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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