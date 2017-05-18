4 Büyükler'in yeni sezondaki kadroları

Önümüzdeki yaz kadrolarını güçlendirmek isteyen 4 büyükler, transfer listelerini netleştiriyor.
İşte Takvim Gazetesi'ne göre; 4 büyüklerin takviyeleri gerçekleştirmesi durumunda gelecek sezon ilk 11'leri...
BEŞİKTAŞ
FABRI
GÖKHAN
MARCELO
KOMPANY
CANER
ATIBA
FABREGAS
QUARESMA
MATA
DUDU
TORRES
FENERBAHÇE
OSPINA
ŞENER
SUBOTIC
SKRTEL
GAEL CLICHY
MEHMET TOPAL
MEHMET EKİCİ
SOSA
TAISON
LENS
SOW
GALATASARAY
MUSLERA
ZABALETA
GUSTAVO GOMEZ
VIDA
COENTRAO
SELÇUK İNAN
TOLGAY ARSLAN
GHEZZAL
TRAORE
CENGİZ ÜNDER
BALOTELLI
TRABZONSPOR
ONUR
JOAO PEREİRA
CHEDJOU
DURICA
EMMANUEL MAS
GÖKHAN İNLER
OKAY
OLCAY
YUSUF YAZICI
RIBERY
FRED