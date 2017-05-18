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Fatih Terim'e "Ne olur geri dön" çağrısı

Galatasaray'da UEFA Kupası'nın 17. yıl dönümü kutlandı. Taraftarlar Fatih Terim'in yolunu kesti

18 Mayıs 2017 Perşembe, 11:39:24 Güncelleme: 11:40:53

Kopenhag’daki tarihi başarının kahramanları bir araya gelip anılara yolculuk yaptı. Fatih Terim, “17 sene geçmesine rağmen o günü unutmamız mümkün değil. İlk olduğu, Avrupa şampiyonu olduğumuz için mümkün değil” dedi.

Fatih Terim, Florya’dan ayrılırken sürprizle karşılaştı. Dışarıda bekleyen bir grup taraftar, aracının önünü kesip “Gel artık İmparator. Ne olur Florya’ya geri dön. Sensiz Galatasaray olmuyor” diyerek takımın başına geçmesi çağrısında bulundu. Yoğun ilgi karşısında duygulandığı gözlenen Terim, minibüsün kapısını açtırıp imza dağıttı ve fotoğraf çektirdi.

SÜREN BAŞKANA TAKILDI
Süren, başkana takıldı Plaket alırken Faruk Süren “Biz Galatasaray’a aşık olduğumuz için başarılı olduk” dedi. Süren daha sonra Dursun Özbek’e takılıp “Plaket almamız, eleştirmeyeceğiz anlamına gelmez” diyerek gülümsedi. Özbek de “Zaten rüşvet olarak vermiyoruz başkanım” karşılığını verdi.

'SEVİNMEYENLER OLDU'
Faruk Süren, dün TRT Spor’da soruları yanıtladı. Süren, 2000’deki finalle ilgili “Kopenhag’da korkunç bir şeye şahit oldum. Bazı Galatasaraylılar UEFA Kupası zaferine sevinmedi” derken mevcut yönetimin de politikalarını eleştirdi.

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