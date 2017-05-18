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Altınordu, Erce Kardeşler'in sözleşmesini uzattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, kaleci Erce Kardeşler'in sözleşmesini 3 yıl daha uzattı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:10:46 Güncelleme: 13:12:36

Altınordu Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, 4 sezondur takımda forma giyen Erce Kardeşler'in sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığı belirtildi. Erce Kardeşler için Torbalı Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, genel kaptan Sedat Gündoğdu ve Erce’nin babası eski kaleci Eser Kardeşler’in de katıldığı bildirildi.

Kulüp Başkan Seyit Mehmet Özkan, yaptığı açıklamada, Erce’nin sadece TFF 1.Lig'in değil, Türkiye'nin en iyi 5 kalecisi arasına gireceğine inandığını ifade etti.

Türkiye’de neredeyse yerli forvet ve kalecinin kalmadığını belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Biz bu toprakların çocuklarına güvenerek, bu ülkenin makus talihini değiştirmek için yola çıktık. Formamızı, sadece kendi çocuklarımıza emanet edip geleceğe taşıyacağız. Erce de hem futbolculuğu, hem de kişiliği ile bu formayı gururla taşıyan bir isim. Geçen 4 sezonda yaptıklarıyla bunu kanıtladı. Erce, sistemli ve disiplinli bir çalışmanın ürünüdür. Erce, uzun yıllar hem milli takımda hem de Avrupa'da ülkemizi temsil edebilecek kadar karakterli aslan gibi bir delikanlıdır."

Erce Kardeşler ise kendisini Altınordu altyapısından yetişen bir kaleci olarak gördüğünü belirterek, "Buraya ilk adım attığımda henüz genç bir kaleci adayıydım. Birlikte forma giydiğim Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder’in açtığı yolda yürümekten çok mutluyum. Bir gün bir Avrupa kulübünde formayı giymeyi hedefliyorum ve bu yolun ise Altınordu’dan geçtiğini çok iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Altınordu'da 30 maça çıkan 23 yaşındaki Erce Kardeşler kalesinde 33 gol gördü.

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