TFF 1. Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 20 Mayıs Cumartesi günü saat 18.30'da oynanacak ligin 34. ve son hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:

Boluspor-Manisaspor: Volkan Bayarslan

Büyükşehir Gaziantepspor-Giresunspor: Suat Arslanboğa

Şanlıurfaspor-Elazığspor: Özgür Yankaya

Mersin İdmanyurdu-Adana Demirspor: Alper Ulusoy

Samsunspor-Bandırmaspor: Halis Özkahya

Denizlispor-Göztepe: Koray Gençerler

Altınordu-Eskişehirspor: Barış Şimşek

Balıkesirspor-Ümraniyespor: Erkan Engin

Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan