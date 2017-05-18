TFF 1. Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 20 Mayıs Cumartesi günü saat 18.30'da oynanacak ligin 34. ve son hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:
Boluspor-Manisaspor: Volkan Bayarslan
Büyükşehir Gaziantepspor-Giresunspor: Suat Arslanboğa
Şanlıurfaspor-Elazığspor: Özgür Yankaya
Mersin İdmanyurdu-Adana Demirspor: Alper Ulusoy
Samsunspor-Bandırmaspor: Halis Özkahya
Denizlispor-Göztepe: Koray Gençerler
Altınordu-Eskişehirspor: Barış Şimşek
Balıkesirspor-Ümraniyespor: Erkan Engin
Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan
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