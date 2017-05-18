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Kevin-Prince Boateng
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Las Palmas, Boateng'in sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı

Las Palmas, Ganalı Kevin-Prince Boateng ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 14:49:47 Güncelleme: 14:51:34 AA

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Las Palmas, Ganalı hücum oyuncusu Kevin-Prince Boateng ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Boateng'in sözleşmesinin 2020'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

Hertha Berlin, Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, Milan ve Schalke 04'te forma giyen Boateng, sezon başında Las Palmas'a transfer olmuştu.

Bu sezon Las Palmas formasıyla 29 maça çıkan Boateng, 10 gol attı.

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