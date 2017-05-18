Feyenoord'un Heracles maçında hat-trick yapan ve kulübünü 18 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan Dirk Kuyt, profesyonel futbol kariyerini noktaladı.
Hollandalı yıldız, birlikte oynadığı isimler arasından seçtiği en iyi 11'ini soyunma odası tahtasına yazdı.
Kuyt, seçtiği 11 futbolcu arasına bir Türk futbolcuya da yer verdi.
Hollandalı yıldız, vatandaşı Wesley Sneijder'i de unutmadı... İşte Kuyt'ın birlikte oynadığı futbolculardan kurulu 11'i:
PEPE REINA
GÖKHAN GÖNÜL
MARTIN SKRTEL
JAMIE CARRAGHER
VAN BRONCKHORST
XABI ALONSO
STEVEN GERRARD
WESLEY SNEIJDER
ARJEN ROBBEN
LUIS SUAREZ
FERNANDO TORRES