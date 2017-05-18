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FUTBOL

Kuyt'tan olay liste!

18 Mayıs 2017 Perşembe, 21:59:41

  • 1 Kuyt'tan olay liste!
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    Feyenoord'un Heracles maçında hat-trick yapan ve kulübünü 18 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan Dirk Kuyt, profesyonel futbol kariyerini noktaladı.

  • 2 Kuyt'tan olay liste!
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    Hollandalı yıldız, birlikte oynadığı isimler arasından seçtiği en iyi 11'ini soyunma odası tahtasına yazdı.

  • 3 Kuyt'tan olay liste!
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    Kuyt, seçtiği 11 futbolcu arasına bir Türk futbolcuya da yer verdi. 

  • 4 Kuyt'tan olay liste!
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    Hollandalı yıldız, vatandaşı Wesley Sneijder'i de unutmadı... İşte Kuyt'ın birlikte oynadığı futbolculardan kurulu 11'i: 

  • 5 Kuyt'tan olay liste!
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    PEPE REINA

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    HABERİN DEVAMI

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