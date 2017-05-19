Anderlecht, Belçika'da şampiyon oldu!

Belçika Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Anderlecht, 2016-2017 sezonunun tamamlanmasına bir maç kala şampiyonluğunu ilan etti.

Anderlecht, Şampiyonluk Grubu'ndaki 9. maçında Charleroi'ye konuk oldu.

Sahadan Lukasz Teodorczyk (2) ve Massimo Bruno'nun golleriyle 3-1 galip ayrılan ve puanını 49 yapan Anderlecht, en yakın rakibi Club Brugge ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı ve tarihindeki 34. şampiyonluğu elde etti.

Anderlecht, son olarak 2013-2014'te ligde şampiyonluk ipini göğüslemişti.