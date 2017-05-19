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FUTBOL

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşı!

19 Mayıs 2017 Cuma, 01:02:38

  • 1 Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşı!
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    Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

  • 2 Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşı!
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    Sarı-lacivertliler, gözünü Arsenal'den Lucas Perez'e dikti F.Bahçe transfer çalışmalarını dört koldan sürdürürken, forvet için listenin başına Arsenal’in santrforu Lucas Perez’i yazdı.

  • 3 Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşı!
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    Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre sezonu hayal kırıklığıyla kapatan F.Bahçe’de yeni sezonun çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Kanarya forvet için rotayı İngiltere’ye çevirdi.

  • 4 Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşı!
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    Listenin başına Arsenal’e 20 milyon Euro’ya transfer olan Lucas Perez’i koyan F.Bahçe, oyuncuyu 1 sezonluğuna kiralamak için harekete geçti.

  • 5 Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşı!
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    Sarı-Lacivertliler, Wenger’in “Golü koklayan adam” dediği 28 yaşındaki İspanyol yıldızı kiralama noktasında önemli ilerleme kaydetti.

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