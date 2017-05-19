Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler, gözünü Arsenal'den Lucas Perez'e dikti F.Bahçe transfer çalışmalarını dört koldan sürdürürken, forvet için listenin başına Arsenal’in santrforu Lucas Perez’i yazdı.
Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre sezonu hayal kırıklığıyla kapatan F.Bahçe’de yeni sezonun çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Kanarya forvet için rotayı İngiltere’ye çevirdi.
Listenin başına Arsenal’e 20 milyon Euro’ya transfer olan Lucas Perez’i koyan F.Bahçe, oyuncuyu 1 sezonluğuna kiralamak için harekete geçti.
Sarı-Lacivertliler, Wenger’in “Golü koklayan adam” dediği 28 yaşındaki İspanyol yıldızı kiralama noktasında önemli ilerleme kaydetti.