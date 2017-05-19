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G.SARAY DA İSTİYOR

Daha önce Deportivo, PAOK, Karptay Lviv, Dinamo Kiev ve Rayo Vallecano gibi takımlarda top koşturan Perez’in yeteneklerine güvenen yönetim, G.Saray’la da adı anılan oyuncuyu kaçırmamak için girişimlerini artırdı.