Caner Erkin transferinde yeni gelişme!

19 Mayıs 2017 Cuma, 01:44:15 | Güncelleme: 06:25:53
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Beşiktaş yönetimi, Caner Erkin’in bonservisini elinde bulunduran İnter ile görüşmeleri hızlandırdı.
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Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre İtalyanlar’ın 1 milyon Euro’da ısrarlı olduğu ve bu rakamdan aşağı inmediği, Siyah-Beyazlı yetkililerin ise milli yıldızın sakatlığını da göz önünde bulundurarak indirimde ısrarcı olduğu bildirildi.
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Anlaşmanın yakın olduğu ve görüşmelerin lig bitmeden olumlu bir şekilde sonuçlanacağı kaydedildi.
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"OYNAT BENİ HOCAM" Şampiyonluk maçında sahada olmak istediğini belirten Beşiktaş’ın solak yıldızı, “Kadro çok iyi. Bozulmamasına saygı duyarım. Ama az da olsa oynat beni hocam. 5 dakika da olsa oynamak istiyorum” dedi.
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Beşiktaş’ta sezona iyi başlayan ancak 23 Ekim 2016’da Antalya maçında sakatlanarak sahalardan uzun süre uzak kalan Caner Erkin, geri dönmek için sabırsızlanıyor.
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25 Mart’ta Astra Giurgiu ile yapılan hazırlık maçında 5 ay sonra formasına kavuşan solak yıldız, o maçta da kısa süreli bir sakatlık geçirmişti.
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Eski formuna yaklaşan ve hocası Şenol Güneş’ten görev bekleyen 29 yaşındaki milli futbolcunun, Güneş’e ‘az da olsa oynamak istediğini’ söylediği belirtildi.
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Caner’in, “Hocam, kadro çok iyi. Bozulmaması normal. Buna saygı duyuyorum. Ama hiç olmazsa garanti durumdaki maçlarda oyunlara sonradan gireyim. Şampiyonluk maçında sahada olmak istiyorum. 5 dakika bile olsa oynamak istiyorum” dediği kaydedildi.
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Tecrübeli teknik adamın da oyuncusuna olumlu yaklaştığı ve şampiyonluğun Gaziantep’te garantilenmesi halinde son hafta oynanacak Osmanlı maçında ilk 11’de yer alabileceğini söylediği bildirildi.