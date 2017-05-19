Caner Erkin transferinde yeni gelişme!

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Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre İtalyanlar’ın 1 milyon Euro’da ısrarlı olduğu ve bu rakamdan aşağı inmediği, Siyah-Beyazlı yetkililerin ise milli yıldızın sakatlığını da göz önünde bulundurarak indirimde ısrarcı olduğu bildirildi.