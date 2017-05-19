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FUTBOL

Caner Erkin transferinde yeni gelişme!

19 Mayıs 2017 Cuma, 01:44:15

  • 1 Caner Erkin transferinde yeni gelişme!
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    Beşiktaş yönetimi, Caner Erkin’in bonservisini elinde bulunduran İnter ile görüşmeleri hızlandırdı.

  • 2 Caner Erkin transferinde yeni gelişme!
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    Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre İtalyanlar’ın 1 milyon Euro’da ısrarlı olduğu ve bu rakamdan aşağı inmediği, Siyah-Beyazlı yetkililerin ise milli yıldızın sakatlığını da göz önünde bulundurarak indirimde ısrarcı olduğu bildirildi.

  • 3 Caner Erkin transferinde yeni gelişme!
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    Anlaşmanın yakın olduğu ve görüşmelerin lig bitmeden olumlu bir şekilde sonuçlanacağı kaydedildi.

  • 4 Caner Erkin transferinde yeni gelişme!
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    "OYNAT BENİ HOCAM"
    Şampiyonluk maçında sahada olmak istediğini belirten Beşiktaş’ın solak yıldızı, “Kadro çok iyi. Bozulmamasına saygı duyarım. Ama az da olsa oynat beni hocam. 5 dakika da olsa oynamak istiyorum” dedi.

  • 5 Caner Erkin transferinde yeni gelişme!
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    Beşiktaş’ta sezona iyi başlayan ancak 23 Ekim 2016’da Antalya maçında sakatlanarak sahalardan uzun süre uzak kalan Caner Erkin, geri dönmek için sabırsızlanıyor.

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