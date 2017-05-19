Günün transfer iddiaları!.. (19.05.2017)

TRABZONSPOR, RIBERY'İ İSTİYOR
Trabzonspor'un Bayern Münih'in süper yıldızı Ribery için girişimlerde önemli mesafe alması 50. yılda büyük bomba bekleyen taraftarları ayağa kaldırdı. Muharrem Usta, yıldız ismin menajeri Migliaccio ile masaya oturdu. Münih, 3.5 milyon euro’luk teklife ‘evet’ derse iş bitecek. (Fotomaç)
F.BAHÇE'DEN SMOLOV İÇİN 32 MİLYON EURO
Rus Sport Express gazetesi, Fenerbahçe'nin Krasnodar'a Fedor Smolov için 12 milyon Euro teklif ettiğini ayrıca golcü oyuncuya da toplamda 20 milyon Euro'luk yıllık ücret teklifi yaptığını yazdı. Haberde ayrıca Smolov'u isteyen Spartak Moskova'nın 32 milyon Euro'nun üzerine çıkmasının zor olduğu belirtildi. (Fotospor)
UJFALUSI, G.SARAY'A BONY'İ ÖNERDİ
UEFA Kupası kutlamaları için Florya’ya gelen Tomas Ujfalusi, “Çin defteri kapandı. Kulübünü ikna edebilirseniz, Wilfried Bony, G.Saray’da forma giymek istiyor” dedi. Bu gelişme üzerine Cenk Ergün’ü arayan Başkan Dursun Özbek hemen Bony için M. City’ ile temas kurulmasını istedi. (Fotomaç)
KARTAL, ATIBA'NIN YEDEĞİNİ ARIYOR
Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ı yedekleyecek bir ön libero alınması için harekete geçti. Atletico PR'den Otavio'nun düşen performansı yüzünden Atletico MG'den Rafael Carioca ismi gündeme geldi. Fakat rakamlar göz korkuttu. Sürpriz isimse Bahia'da kiralık oynayan 22 yaşındaki Matheus Sales oldu. (Fotospor)
GOMIS BİLMECESİ
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi... Hem İngiliz hem de Fransız basınına yansıyan haberlere göre Fenerbahçe, Bafetimbi Gomis'in bonservisi için 2.5 milyon Euro'luk teklif sundu. Fakat Fransız basını, bu transfer iplerin Marsilya'nın elinde olduğunu yazıyor. Bunun nedeni ise Gomis'in kiralık oynadığı Marsilya'da çok mutlu olması ve takımda kalmak istemesi... (Takvim)
ASLAN, ALEESAMI VE MAXIMIN İÇİN TAKİPTE
İtalya ve Fransa'da futbolcu kovalayan Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün, Serie A'dan düşen Palermo'nun Norveçli sol beki Haitam Aleesami ile Fransa Ligi'nde Monaco'nun Bastia'ya kiraladığı sağ açık Allan Saint-Maximin için bilgi topladığı bildirildi. (Fotomaç)
NDIAYE BİTİYOR
Trabzonspor'un Badou Ndiaye için yaptığı 2.5 milyon Euro ve 3 futbolcu teklifi kabul edildi... Takasta kullanılacak futbolcularla ilgili pazarlıklar sürüyor.Bordo-Mavililer, Sefa Yılmaz, Muhammet Demir ve Musa Nizam'ı teklif ederken, Osmanlı ise Muhammet Demir, Aytaç Kara ve Yusuf Erdoğan'ı istiyor. (Takvim)
HAKAN BALTA OSMANLI'YA, CHEDJOU BAŞAKŞEHİR'E...
Igor Tudor'un yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Hakan Balta, Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Osmanlıspor ile el sıkıştı. Galatasaray yönetimi, herhangi bir bonservis ücreti talep etmeyecek. Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Aurelien Chedjou ise Başakşehir ile görüşüyor. Tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu gelen bilgiler arasında... (Takvim)
STOPER İÇİN İSİMLER RANOCCHIA VE ASTORI
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, önümüzdeki günlerde stoper transferinde girişimlerde bulunmak için İtalya’ya gidecek. Sarı-Kırmızılılar’ın hedefinde iki önemli isim var. Bunlardan biri, bonservisi İnter’de bulunan ve sezonu Hull City’de kiralık olarak geçiren Andrea Ranocchia. Diğeri ise Fiorentina forması giyen Davide Astori... (Fotospor)
EMRE AKBABA EL YAKIYOR
Alanyaspor’daki performansıyla yıldızını iyice parlatan Emre Akbaba hakkında her gün yurtiçi ve yurtdışından birçok teklif yağıyor. Başkan Hasan Çavuşoğlu ise "Bizim en değerli oyuncularımızından biri. Onu transfer etmeyi düşünen takım en az 5 milyon Euro’yu gözden çıkaracak" açıklamasında bulundu. (Fanatik)