Günün transfer iddiaları!.. (19.05.2017)

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GOMIS BİLMECESİ

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi... Hem İngiliz hem de Fransız basınına yansıyan haberlere göre Fenerbahçe, Bafetimbi Gomis'in bonservisi için 2.5 milyon Euro'luk teklif sundu. Fakat Fransız basını, bu transfer iplerin Marsilya'nın elinde olduğunu yazıyor. Bunun nedeni ise Gomis'in kiralık oynadığı Marsilya'da çok mutlu olması ve takımda kalmak istemesi... (Takvim)