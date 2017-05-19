ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Günün transfer iddiaları!.. (19.05.2017)

19 Mayıs 2017 Cuma, 11:48:43

  • 1 Günün transfer iddiaları!.. (19.05.2017)
    1 | 29

    KANARYA, HARUN'U BİTİRDİ
    Fenerbahçe, bir süredir peşinde olduğu Bursaspor'un milli file bekçisi Harun Tekin'de mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-Lacivertliler'in kulübü ve kendisiyle her konuda anlaştığı, 27 yaşındaki kaleciyle 5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. (Fotomaç)

     

  • 2 Günün transfer iddiaları!.. (19.05.2017)
    2 | 29

    SİNAN GÜMÜŞ, BENFICA'YA...
    Galatasaraylı Sinan Gümüş'ün Benfica'ya transferinin an meselesi olduğu öğrenildi. Portekiz ekibinin hedefindeki futbolcu için kırmızı-beyazlı ekiple görüşmelerin gerçekleştirildiği, şartlarda anlaşılmasının ardından transferin sonlanacağı bildirildi. (Fanatik)

  • 3 Günün transfer iddiaları!.. (19.05.2017)
    3 | 29

    FIRTINA'DA DEV GOLCÜ ADAYLARI
    Trabzonspor, forvet transferinde Atletico Mineiro'dan Fred, Flamengolu Paolo Guerrero ve Villarreal forması giyen Roberto Soldado'dan birini kadrosuna katmak için kolları sıvadı. (Fanatik)

  • 4 Günün transfer iddiaları!.. (19.05.2017)
    4 | 29

    FİKRET ORMAN, TAISON'U İZLEDİ
    Ukrayna’nın Futbol 1 kanalı, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın Shakhtar Donetsk’in maçını izlediğini iddia etti. Hedefte Taison’un olduğu belirtiliyor. (Fotomaç)

  • 5 Günün transfer iddiaları!.. (19.05.2017)
    5 | 29

    HASAN ALİ BELİRSİZ
    Fenerbahçe'de sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım, "Ben kalmak istiyorum ama ortada henüz verilmiş karar yok. Sanırım bir hafta ya da 10 gün içinde bir açıklama yaparım" diye konuştu. (Fotomaç)

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000