Erbil'de Beşiktaş futbol okulu açıldı!..

Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kerkük'ün ardından Erbil'de hizmete başlayan futbol okulunun açılışına, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif İnam, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parlamentosu Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili Aydın Maruf ve 1903 Karakartallar Derneği Başkanı Cengiz Sarıkaya katıldı.
Açılışa katılanlara forma, top, tişört, şapka ve bayrak dağıtılırken, futbol okulundaki öğrencilerin ücretsiz eğitim alacağı bilgisi verildi.
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