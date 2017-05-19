Spor Toto Süper Lig'de 32.hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Gaziantepspor'u ağırlayacak. İki takımdan yenilen küme düşecek. Maç berabere biterse iki takımda Süper Lig'e veda edecek. Bursaspor kazanırsa iki takıma kazanmak da yetmeyecek... Peki, Çaykur Rizespor - Gaziantepspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

ÇAYKUR RİZESPOR - GAZİANTEPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Spor Toto Süper Lig'de haftanın en kritik maçında Çaykur Rizespor ile Gaziantepspor kozlarını paylaşacak. Lige tutunma umutlarını mucizeye bırakan iki takımdan Çaykur Rizespor 31 haftada 27 puan topladı ve ligde 16.sırada yer alıyor. Benzer durumdaki Gaziantepspor ise 31 haftada 26 puan topladı ve 17.sırada yer alıyor. İki takımından puan kaybeden ligden düşecek. İki takımın maçı berabere biterse iki takım el ele lige veda edecek. Ancak iki takıma kazanmak da yetmiyor. En yakın rakip Bursaspor 31 haftada 35 puan topladı ve Antalyaspor deplasmanında kazanırsa Çaykur Rizespor - Gaziantepspor maçının sonucu her ne olursa olsun iki takım birlikte lige veda edecek. Kazanmaktan başka çaresi olmayan iki takımın sahaya çıkacağı Çaykur Rizespor - Gaziantepspor maçı 20 Mayıs 2017 Cumartesi günü (yarın) saat 13.00'da başlayacak. Yeni Şehir Rize Stadyumu'nda oynanacak maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Kritik mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Serkan Çimen yapacak.

MUHTEMEL KADROLAR

ÇAYKUR RİZESPOR



Gökhan- Orhan, Fink, Oboabona, Robin- Recep, Petrucci, Edomwonti, Süleyman- Oğulcan, Kweuke

GAZİANTEPSPOR



Victor- Reis, Fatau, Elyasa, Pedroso, Abdülkadir, Iyane, Marcinho, Musa, Ben Hatira, Ghilas

SAKATLAR VE CEZALILAR

Küme düşmemek için son kozunu oynayan iki takımdaki sakat ve cezalı durumu şöyle;

ÇAYKUR RİZESPOR

SAKAT: Özgür, Ümit



CEZALI: İsmael



GAZİANTEPSPOR



SAKAT: Yok



CEZALI: Yok

ÇAYKUR RİZESPOR'UN KALAN MAÇLARI

Osmanlıspor - Rizespor

Rizespor - Alanyaspor

GAZİANTEPSPOR'UN KALAN MAÇLARI

Gaziantepspor - Beşiktaş

Antalyaspor - Gaziantepspor

ÇAYKUR RİZESPOR, GAZİANTEPSPOR MAÇINA HAZIR

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü sahasında Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası, basına açık tutuldu.Futbolcular, idmanda ısınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılarak dar alanda çift kale maç yaptı. Sakatlığı bulunan Ümit Kurt, çalışmada yer almadı.

BÜLENT UYGUN: 3 MAÇIMIZI DA KAZANMALIYIZ

Gaziantepspor teknik direktörü Bülent Uygun, ligde kalma mücadelesi verdiklerini ve kalan 3 maçlarını da kazanmayı hedeflediklerini söyledi.



Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonu geçiren ve ligde kalması mucizelere bağlı olan Gaziantepspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor. Celal Doğan Tesislerinde yapılan antrenman öncesi konuşan teknik direktör Bülent Uygun, ligin bitmesine kalan 3 haftadaki maçların tamamını kazanmayı hedeflediklerini söyledi.



Beşiktaş'ın dün oynanan Bursaspor karşılaşmasından galip ayrılmasıyla ligde kalma şanslarının sürdüğünü vurgulayan Uygun, şöyle konuştu:



"Beşiktaş, Bursaspor'u yenince bizim tabi kümede kalma şansımızın devam ettiğini görebiliyoruz. Bursaspor da bulunduğu durum itibariyle zor günler geçiriyor ve onlarda mağlup oldular. Şu anda matematiksel olarak kümede kalma şansımızın bulunduğu ortada. Bizim için kalan 3 maç var ve biz bu maçlardan alacağımız 9 puan için sahada olacağız. Kazanmak için sahadayız; bu arzuyu, bu isteği her zaman göstermek zorundayız. Taşıdığımız forma bu şehrin kutsal forması ve bu bizim için değerli. Alınacak her bir puan hem federasyon anlamında takımımıza katkı sağlayacak hem taraftarımıza moral verecektir. Rizespor da bizimle aynı sendromu yaşıyorlar, birçok sıkıntı ile boğuşuyorlar. Dolayısı ile zor bir maç bizi bekliyor, hafta sonunda bir nevi derbimiz var. Allah'ın izniyle inşallah kazanan taraf oluruz."



'HAYALİM ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAK TAKIM ÇALIŞTIRMAK'



Lig sonunda kendisiyle ilgili durumun da netlik kazanacağını ve hedefinde şampiyonluğa oynayan bir takımı çalıştırmak olduğunu da dile getiren Bülent Uygun, "Benim hayalim Anadolu'da şampiyon olabilecek bir takım çalıştırmak. Ya da Ortadoğu'dan gelen teklifleri değerlendireceğim. Türk hocalarına Avrupa'dan talep gelmesi zor. Sezon sonuna kadar buradayım. Sezon sonunda da Gaziantepspor ile ilgili planlamayı yaparak anlatılması gerekenleri anlatacağım. Sezon sonunda da kendim için karar vereceğim" diye konuştu.

ÇAYKUR RİZESPOR STADYUMU'NUN KONUMU