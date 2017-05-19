TFF 1. Lig karşılaşmasında birbirlerine yakın olan iki takım olan Balıkesirspor ve Ümraniyespor karşılaşıyor. Peki Balıkesirspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
BALIKESİRSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Erkan Engin yönetecek. Engin'in yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Emin Yıldırım yapacak. Mücadele 18:30'da başlayacak.
● Balıkesirspor, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.
● Ümraniyespor, oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
● Balıkesirspor, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.
● Ümraniyespor, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.
● Balıkesirspor, evinde oynadığı son maçta Manisaspor'a 2-1 kaybetti.
● Ümraniyespor, deplasmanda oynadığı son maçta Büyükşehir Gaziantep'e 2-1 kaybetti.
● İki takım arasında oynanan son maçta Ümraniyespor 2-0 galip geldi.
● Balıkesirspor, ligde evinde 6 maçtır galip gelemiyor.
SON MAÇ KADROLARI
Balıkesirspor: Andrija Vukovic, Doğa İşeri, İbrahim İçuz, Cünet Köz, Şaban Tükenmez, Emre Akkaş, Çağatay Vatan, Rahmi Anıl Başaran, Mehmet Boztepe, Eray Ataseven ve Akçan Deniz Sayar
Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Erol Yükseker, Ömer Tunç, Ömer can Sokullu, İbrahim Akdağ, Bulut Kaya, Serdar Özbayraktar, Steve Beleck ve Mahatma eOtoo