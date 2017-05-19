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Balıkesirspor - Ümraniyespor
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Balıkesirspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Birbirlerine yakın olan iki takım olan Balıkesirspor ve Ümraniyespor karşılaşıyor. Peki Balıkesirspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

19 Mayıs 2017 Cuma, 16:15:40 Güncelleme: 16:19:55

TFF 1. Lig karşılaşmasında birbirlerine yakın olan iki takım olan Balıkesirspor ve Ümraniyespor karşılaşıyor. Peki Balıkesirspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BALIKESİRSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Erkan Engin yönetecek. Engin'in yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Emin Yıldırım yapacak. Mücadele 18:30'da başlayacak.

● Balıkesirspor, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

● Ümraniyespor, oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

● Balıkesirspor, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.

● Ümraniyespor, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 7 gol gördü. 

● Balıkesirspor, evinde oynadığı son maçta Manisaspor'a 2-1 kaybetti.

● Ümraniyespor, deplasmanda oynadığı son maçta Büyükşehir Gaziantep'e 2-1 kaybetti.

● İki takım arasında oynanan son maçta Ümraniyespor 2-0 galip geldi.

● Balıkesirspor, ligde evinde 6 maçtır galip gelemiyor.

SON MAÇ KADROLARI

Balıkesirspor: Andrija Vukovic, Doğa İşeri, İbrahim İçuz, Cünet Köz, Şaban Tükenmez, Emre Akkaş, Çağatay Vatan, Rahmi Anıl Başaran,  Mehmet Boztepe, Eray Ataseven ve Akçan Deniz Sayar

Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Erol Yükseker, Ömer Tunç, Ömer can Sokullu, İbrahim Akdağ, Bulut Kaya, Serdar Özbayraktar, Steve Beleck ve Mahatma eOtoo

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