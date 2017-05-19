TFF 1.Lig'de son hafta mücadeleleri nefesleri kesecek. 1.Lig'de şampiyonun belli olacağı maçta Sivasspor evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın biletleri tükendi. Yüzbinler bu maça kilitlendi. Peki, Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın tüm detayları...

SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TFF 1.Lig'de 2016-2017 sezonunun son maçında Sivasspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Son haftaya girilen ligde yalnızca Mersin İdmanyurdu'nun düşmesi kesinleşti. Play-off'a kalacak takımlar, küme düşecek takımlar ve şampiyon ise bu hafta belirlenecek. Geçtiğimiz hafta Süper Lig'e çıkması kesinleşen iki takım olan Sivasspor ile Yeni Malatyaspor 20 Mayıs 2017 Cumartesi Günü saat 18.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda final niteliğindeki maçta şampiyonluk için çarpışacak. Sivasspor maçı kazanırsa evindeki maçta şampiyonluğu kutlayacak. Yeni Malatyaspor'a ise beraberlik yetiyor. 2016-2017 sezonunun en büyüğünün belli olacağı Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı TRT Avaz ve TRT Kürdi'den naklen yayınlanacak. Kritik maçta Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Süleyman Özay yapacak.

MUHTEMEL KADROLAR

SİVASSPOR

Tolgahan Acar, Rıdvan Şimşek, John Boye, Ziya Erdal, İbrahim Öztürk, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Galip Güzel, Adem Koçak, Leandrinho, Ergin Keleş

YENİ MALATYASPOR

Ertaç Özbir, Sadık Çiftpınar, Caner Arıcı, Murat Akça, Mickael Pereira, Azubuike Okey, Mehmet Sak, Sedat Ağçay, İrfan Başaran, Diang Dialiba, Eren Tozlu

İKİ TAKIMIN EN GOLCÜ OYUNCULARI

SİVASSPOR

Burhan Eşer 9

Leandrinho 7

Galip Güzel 5

YENİ MALATYASPOR

Diabang Dialiba 13

Eren Tozlu 9

Mickael Pereira 6

SİVASSPOR FORM DURUMU

Sivasspor tüm kulvarlarda oynadığı son 10 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı.

Ş.Urfaspor 2 - 1 Sivasspor

Sivasspor 2 - 0 Manisaspor

Konyaspor 3 - 2 Sivasspor

Elazığspor 1 - 1 Sivasspor

Sivasspor 0 - 0 Ümraniyespor

Eskişehirspor 2 - 2 Sivasspor

Sivasspor 2 - 0 Giresunspor

Göztepe 0 - 1 Sivasspor

Sivasspor 3 - 0 Bandırmaspor

Adana Demir 1 - 1 Sivasspor

YENİ MALATYASPOR FORM DURUMU

Yeni Malatyaspor son 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Yeni Malatya 2 - 1 Ş.Urfaspor

Manisaspor 0 - 2 Yeni Malatya

Yeni Malatya 1 - 0 Elazığspor

Ümraniyespor 1 - 0 Yeni Malatya

Yeni Malatya 1 - 2 Eskişehirspor

Giresunspor 1 - 1 Yeni Malatya

Yeni Malatya 1 - 0 Göztepe

Bandırmaspor 5 - 0 Yeni Malatya

Adana Demir 1 - 2 Yeni Malatya

SİVASSPOR BAŞKANI OTYAKMAZ: SONUÇ NE OLURSA OLSUN İKİ TAKIMDA ŞAMPİYONDUR

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, TFF 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında yapılacak ve şampiyonu belirleyecek yarınki maça ilişkin, "Sonuç ne olursa olsun her iki takım da şampiyondur. Sahada da korakor bir mücadelenin olacağını düşünüyorum, böyle bir karşılaşma bekliyorum." dedi.

YENİ MALATYASPOR'LU AZUBUİKE: ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUM

Evkur Yeni Malatyaspor'un orta sahasındaki başarılı ismi Nijeryalı Godson Azubuike, "Gelecek yılın ne getireceğini bilemem ama gelecek yıl da Malatya'da devam edersem elimden gelenin en iyisini yapacağımı söyleyebilirim. Sivas'a kupayı almaya gideceğiz" dedi.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç futbolcu, ligi şampiyon kapatmak istediklerini söyledi. Bu sezon çok çalıştığını belirten Azubuike, "Herkes gibi, aynı şehir ve takımdaki oyuncular gibi bende Süper Lig için çok heyecanlıyım. Tabi bu sezon çok çalıştım. Takımla beraber çok çalıştım. Kendimi geliştirmek için çok çalıştım. Malatya'ya faydalı olabilmek için çok çalıştım. Gelecek yılın ne getireceğini bilemem ama gelecek yılda Malatya'da devam edersem elimden gelenin en iyisini yapacağımı söyleyebilirim" dedi.

"BAŞARININ SIRRI ÇOK ÇALIŞMAK"

Nijeryalı futbolcu takımın başarısının sırrını da açıklayarak, "Başarının sırrı çok çalışmak ve birlikti" ifadelerini kullandı.

Sivasspor maçını kazanıp şampiyon olmak istediklerini de belirten başarılı oyuncu, "Gelecek maç için de çalışmaya ihtiyacımız var. Aynı sezon boyunca çalıştığımız gibi önümüzdeki maç için de aynı ciddiyetle çalışıyoruz. Sivas'a kupayı almaya gideceğiz, alıp geleceğiz. Çok heyecanlıyım hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan birçok oyuncuyla karşılıklı oynama şansı bulacağız. Bu bizim için önemli" şeklinde konuştu.

YENİ MALATYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ BUZ'DAN SİVASSPOR MAÇI YORUMU

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig'e yükseldikleri Boluspor maçının ardından yaşadığı duygusal anlarla ilgili yaptığı açıklamada, "O anda duygu patlaması oluyor. O baskı altında her hafta elinizden şampiyonluğun kaçmaması gerekiyor. Düşünün bunu yakalamamış olsaydık önümüzdeki yıllar ne olurdu, o da büyük bir soru işareti. Onun mutluluğu vardı. Duygu patlaması yaşadık" dedi.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarına konuşan genç teknik adam, Süper Lig'e yükselmeleri ve o an yaşadıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK RESİM ORTAYA ÇIKTI"

Süper Lig'e yükseldiklerini ve camianın bunu fikstürü gördüğünde daha iyi idrak edeceğini belirten Buz, "Bir sürü dikenli yoldan geçtik. Zorlukla ve güzellikler oldu ama sonuçta büyük resme baktık. O büyük resim için herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Büyük resim ortaya çıktı, Yeni Malatyaspor önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek. İnsanlar ne zaman idrak edecek. Ne zaman fikstür çıktığında, karşılaşmalara baktığınızda, Yeni Malatyaspor Kardemir Karabük, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ile oynadığı zaman insanlar bunu hissedecek" dedi.

"BÜYÜK RESİM SÜPER LİG'DİR"

Buz, büyük resme baktıklarını ve büyük resmin de Süper Lig olduğunu kaydederek, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kulüp başkanımız Adil Gevrek ve yönetim kurulundaki arkadaşları, bizim ekibimizde olan Ali Ravcı, Zafer Hızarcı, Engin Özdemir, İsmail Aydoğdu, Erkan Buz, Evrim Esendemir'e çok teşekkür ediyorum. Kulüp müdürümüz Selçuk Günaydın'da çok önemli, çalışanlara teşekkür ediyorum ve Malatya'nın büyüklerine Bakanımız Bülent Tüfenkci'ye, milletvekilimiz Öznur Çalık'a teşekkür ediyorum. O da çok içten bizi destekledi. Tabi ki burada bizim için olmazsa olmaz Ahmet Çakır. Her zaman bize, bu kulübe destek olmuş, burada inanılmaz büyük bir pay sahibi. Sayın valimize de aynı şekilde teşekkür etmek istiyorum. Diğer belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Onlarda ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Basın mensupları da zaman zaman eleştiriler olmuştur ama herkes burada sonuçta gururlandı. Sonuçta büyük resme baktık. Büyük resmi nedir, işte Süper Lig" ifadelerini kullandı.

"VÜCUDUMDA KENDİLİĞİNDEN ÇIKMIŞ YARALAR DA VAR"

Buz, ligin stresinden vücudunda yaralar çıktığını da paylaşarak, "Vücudumda kendiliğinden çıkmış yaralarda var. Bu stresten yaralar çıktı ama feda olsun. Bunlarda olabiliyor. Şampiyonluk ve bu tür olaylar demek ki yaşanarak elde edilebiliyor. Cenabı Allah'a şükürler olsun zaman zaman iyi, zaman zaman ise iyi olmayan maçlar oynadık. Ama sonuç itibariyle futbolcu kardeşlerimiz burada çok büyük bir pay sahibi oldu. 33 müsabaka oynadık, bu müsabakaların 26-27'sini iyi oynadılar. Kötü olan 5-6 maç sayabiliriz ama diğerlerinde aslanlar gibi çıktılar. Herkesin ayağına, emeğine sağlık, haklarını helal etsinler. Gururla bu formayı taşıdılar. Yeni Malatyaspor'a, Malatyalılara layık oldular. Bizde layık olduğumuz için gururluyuz" şeklinde konuştu.

"O GÜN TRİBÜNDEKİ İNSANLAR VE BEN AYNIYDIK"

Bolu maçının olduğu gün tribündeki taraftar ile aynı duygulara sahip olduğunu belirten başarılı teknik adam, "O gün tribündeki insanlarla ben aynıydık. Futbol takımımız istenilen performansı ortaya koyamadı. Çok tutuk oynadılar, bizim takımımız böyle değil. Birkaç gün evvel Adana Demirspor deplasmanında çok iyi oynadık. Boluspor maçını kazanarak şampiyon olmak istiyorduk. Fakat tutuktuk. Psikolojik olarak bizde dışarıdan futbolcularımızı yakalamaya çalıştık. Tribündeki taraftarlarda çok müthişti. Kolay değil, diğer takımlar bu baskıları kaldıramadı. Birincisi kendi sahamızda mağlup olmamamızda önemli, diğer sonuçlarında gelmesiyle birlikte duygu patlaması oldu. Çünkü inanılmaz bir andı. Bunu hayatımda hiçbir zaman unutamam. Almanya'dan Türkiye'ye geleli dördüncü yılım oldu. Kısa zaman içerisinde Cenabı Allah bunu bize nasip etti. Rabbime çok şükür. İçimdeki ı baskı ortaya çıktı. Benimle birlikte tribünde ağlayanlar vardı. Bunlar hayatın içerisinde olan güzel şeyler. Her şeyde soğukkanlı değiliz, neticede biz insanız. Bende sizlerden birisiyim" dedi.

"EL ELE KOL KOLA KUPALARIMIZI ALALIM"

Buz, bu hafta Sivasspor ile oynayacakları maçta el ele kol kola kutlama yapmak istediklerini belirterek, "Şu anda lideriz, 33 hafta götürdük. Sivasspor'u da kutluyorum. Onlarda bizi bekliyorlar. İyi bir müsabaka olmasını diliyorum. Sayın başkan Mecnun Otyakmaz, 'hep birlikte el ele, kol kola kupalarımızı alalım' dedi. Tabi onlarda lider olarak bitirmek ister, bizde istiyoruz. Futbolcularımızı yoruldu, bazı oyuncularımız olmayacak. Eksiklerimiz olacak ama çıkan oyuncu kardeşlerimiz elinden gelen her şeyi yapacaklar. Güzel bir birlikteliğimiz olsun. Komşu kentlerin çıkması, Sivas'ın da çıkması çok güzel. Eskişehirspor'u, Göztepe'yi, Play-Off'ta olan diğer takımlara başarılar diliyorum. Düşme potasında olan takımlara da Allah kolaylık versin, onlara da başarılar diliyorum. Biz bu sene misafirperverliğimizi gösterdik. Zaman zaman sıkıntılar olabilir ama biz camia olarak misafirperverdik. Herkesi kendi tesislerimizde ağırladık hiçbir sıkıntı olmadı" diye konuştu.

STK'LAR SİVASSPOR İÇİN KURBAN KESTİ

SİVAS'ta çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından TFF 1'inci Lig'den Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Sivasspor için kurban kesildi. Kurban eti pişirilerek cumartesi günü statta taraftara dağıtılacak.



Sivas'ta Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ziraat Odası tarafından TFF 1'inci Lig'den Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Sivasspor için kulüp tesislerinde kurban kesildi.



Sivasspor Kulübü Asbaşkan'ı Faruk Taşseten, oyuncular ve STK temsilcileri kulüp tesislerine kırmızı beyaz kurdelelerle süslenerek getirilen tosunla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Sivasspor Kulübü As Başkanı Faruk Taşseten, birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek Süper Lig'e çıktıklarını belirterek, "Bu birlik ve beraberlik için başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sivil toplum örgütlerimiz her zaman bizim yanımızda oldular. Birlik ve beraberlik içinde biz mücadelemizi verdik. Hep birlikte olduk. Sivas'ta böyle bir birlikteliğin olduğunu herkes biliyordu. Bunu en iyi şekilde de sivil topluym örgütleri gösterdi. Öncelikle sayın valimize, esnafımıza tüccarımıza çok teşekkür ediyorum. Verdiğimiz mücadelede taçlandırdığımız şampiyonlukta büyük emeği olan Başkanımıza, yönetimimize, teknik heyetimiz, futbolcu kardeşlerimize ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Hakkımızla tırnağımızla, alnımızın akıyla geldik. Çok şükür Allah utandırmadı. Kutlu olsun." dedi.



KURBAN ETİ TARAFTARA İKRAM EDİLECEK



STK'lar adına açıklama yapan Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise Sivasspor Süper Lig'e çıkmayı garantilediği takdirde boğa kesme sözü verdiklerini belirterek, "Bir sözümüz vardı. Bu aktiviteyi şu anda yerine getireceğiz. Bu şampiyonluğu bize getiren başta başkanımız, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz ve futbolcularımıza çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu kurbanımızın bir özelliği var. Bu kurbanımızı Allah nasip ederse cumartesi günü oynayacağımız Evkur Yeni Malatyaspor maçımızda kavurma şeklinde ekmek arası yaptırıp, öncelikle kente gelecek Evkur Yeni Malatyaspor taraftarına ve kendi taraftarımıza maç öncesi ikram edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Zeki Özdemir, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal ve Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ da Sivasspor'un Süper Lig'e çıkmasında emeği olanlara teşekkür ederek, kesilen kurbanın takım için hayırlı olmasını diledi. Yapılan duanın ardından kurban kesildi. Kesilen kurban eti cumartesi günü 4 Eylül Stadı'nda 18.30'da oynanacak olan Yeni Malatyaspor-Sivasspor karşılaşması öncesi taraftarlara, protokol ve basın tribününe dağıtılacak.