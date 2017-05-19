Spor Toto Süper Lig'de 32.hafta mücadelesinde Avrupa Kupası'na katılmak isteyen Antalyaspor, ligde kalmak için puan alması gereken Bursaspor'u konuk ediyor. İki takımda da tek hedef galibiyet. Peki, Antalyaspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte tüm detaylar...

ANTALYASPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Spor Toto Süper Lig'de Avrupa Kupası'na katılmak için Trabzonspor'la kıyasıya bir yarışa girişen Antalyaspor, zor günler geçiren ve kümede kalmayı kesinleştirmek için şiddetle puan alması gereken Bursaspor'u konuk edecek. Ligde 31 haftada 49 puan toplayan Rıza Çalımbay'ın öğrencileri Trabzonspor'la aynı puanda averaj eksiğiyle 6. sırada bulunuyor. Türkiye Kupası'nı Başakşehir'in kazanması durumunda 6. olan takımın Avrupa Kupası'na gitme ihtimalini göz önüne alan Antalyaspor'da tek hedef galibiyet. Ancak ligde zor günler geçiren ve düşmemek için son 3 haftada en az 1 puan alması gereken Bursaspor kümede kalmayı kesinleştirerek ligde rahat bir nefes almak istiyor. Çok kötü bir sezon geçiren Bursaspor 31 haftada yalnızca 35 puan toplayabildi ve 15. sırada yer alıyor. Kazanmaktan başka çaresi olmayan 2 takımın karşılaşmasına sahne olacak Antalyaspor - Bursaspor maçı 20 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Antalya Arena'da oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak. Kritik maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve İlker Takpak yapacak.

BURSASPOR DEPLASMANDA GÜLMEYİ UNUTTU



Bursaspor, bu sezon deplasmanda oynadığı son 11 maçını kazanamadı. Yeşil beyazlılar, bu sezon deplasmandaki son galibiyetini 22 Ekim 2016´da Aytemiz Alanyaspor karşısında Jorquera´nın golleriyle 2-0 kazanmıştı. Bursaspor, o günden bu yanan deplasmandan 3 puanla dönemedi.

ETO'O BURSASPOR'U BOŞ GEÇMİYOR

Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o, Süper Lig'de Bursaspor'a karşı oynadığı 3 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı. Bu maçların 2'sini kırmızı-beyazlı ekip kazanırken, 1 mücadelede ise Bursaspor 3 puana uzanan taraf olmayı başardı.

MUHTEMEL KADROLAR

ANTALYASPOR

Ferhat- Celustka, Diego, Salih, Sakib, Sandro, Charles, Motta, Deniz, Danilo, Eto'o

BURSASPOR

Harun- Erdem, Ertuğrul, Sivok, Onur, Merter, Şamil, Sinan, Jorquera, Sercan, Kubilay

SAKATLAR VE CEZALILAR

ANTALYASPOR

SAKAT: YOK

CEZALI: Mblla, El Kabir

BURSASPOR

SAKAT: Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal, John, Bilal Kısa, Batalla, Emre Taşdemir, Aziz Behich

CEZALI: YOK

ANTALYASPOR - BURSASPOR MAÇININ BİLET FİYATLARI

Antalyaspor ile Bursaspor'un galibiyet için sahaya çıkacağı zorlu maçın bilet fiyatları belli oldu.

Batı Tribünü: 20 TL

Doğu Tribünü: 10 TL

Kale arkası: 5 TL

Misafir Trübünü: 5 TL

BURSASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ADNAN ÖRNEK: SAKATLIKLAR OLDUKÇA CANIMIZI SIKTI

Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacakları Antalyaspor maçına ilişkin, "Bizim için puanlar almamız gereken bir maç. Elimizden geleni sahada göstereceğimize yürekten inanıyoruz. Bunu da başaracak güçteyiz." dedi.

Adnan Örnek, Özlüce Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin 31. haftasında sahalarında oynadıkları ve 2-0 kaybettikleri Beşiktaş maçında statta muhteşem bir atmosferin bulunduğunu söyledi.

Beşiktaş karşısında oyuncularının da haftalar sonra inanılmaz mücadele sergilediklerini ifade eden Örnek, "Oyuncularımızdan bu gösterdikleri mücadeleden dolayı çok memnunuz. Bu mücadelenin Antalyaspor maçıyla devam etmesini istiyoruz. Beşiktaş maçına özgü bir şey olmasın. Atmosfer bizi tetikledi ama artık bu mücadelenin son haftaya kadar devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Bu hafta ligde karşılaşacakları Antalyaspor maçının kendileri kadar rakipleri için de önemli olduğunu vurgulayan Örnek, şöyle devam etti:

"Avrupa hedefleri var. İyi bir takım kurdular. Bütçe de ayırdılar. Bazı şeyleri doğru yaptığınızda karşılığını alıyorsunuz. Saygıyı hak eden bir takım. İstikrarla ligin sonuna kadar geldiler. Bizim için puanlar almamız gereken bir maç. Elimizden geleni sahada göstereceğimize yürekten inanıyoruz. Bunu da başaracak güçteyiz. Bursa şehri ve Bursaspor'un oyuncuları bu dayanışmayı sahada gösterecek. Sakatlıklar oldukça canımızı sıktı. Sakatlar inşallah en kısa zamanda iyileşirler. Onun için her türlü çabayı sarf ediyoruz."

Takımda sakatlıkları süren oyuncularla ilgili de bilgi veren Örnek, Batalla'nın antrenmanlara çıktığını ama tam olarak iyileşmediğini, Bilal Kısa, Aziz Eraltay, Emre Taşdemir ve Josua John için ise net bir şey ortaya koyamadıklarını belirtti.

ANTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ RIZA ÇALIMBAY: AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUZ

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'de kalan 3 maçlarını kazanıp Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmek istediklerini söyledi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Çalımbay, önlerinde 3 kritik maç olduğunu dile getirdi.

Söz konusu 3 müsabakayı kazanmaları durumunda Avrupa kupalarına gitme şanslarının çoğalacağını belirten deneyimli teknik adam, "Fenerbahçe maçını aldıktan sonra Trabzonspor ile puan puana geldik ve önümüzdeki bu 3 müsabaka, daha da değerli oldu. İnşallah ligdeki son 3 maçı kazanıp Avrupa'ya gitme hakkı kazanacağız." dedi.

Özellikle bu hafta oynayacakları Bursaspor maçının çok zorlu geçeceğini ifade eden Çalımbay, az da olsa ligden düşme ihtimali bulunan rakiplerinin son oynadığı Beşiktaş maçında iyi mücadele ettiğini kaydetti.

Kendilerinin de aynı şekilde mücadele etmelerinin gerektiğini aktaran Çalımbay, "Karşılaşmayı kazanmak için Fenerbahçe maçında oynadığımız oyunun üzerine çıkmamız gerekiyor. Bursaspor maçında taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bursaspor maçı, bizim için olmazsa olmaz maçımız. Mutlaka kazanmamız gereken bir maç. Bursaspor maçında El Kabir ve Mbilla'nın oynamayacak olması, bizim için hücum açısından dezavantaj. Deniz Kadah'ın bir sakatlığı bulunuyor, son durumuna bakacağız." diye konuştu.

Takımıyla gurur duyduğunu ve çok zor yerlerden bu noktaya geldiklerini dile getiren Çalımbay, sezonun Antalyaspor açısından çok iyi geçtiğini ve bunu sonuna kadar devam ettirmek istediklerini ifade etti.

Transfer çalışmalarına da değinen Çalımbay, yurt dışında seyrettikleri ve görüştükleri oyuncular olduğunu, hazırlık dönemi bitmeden en az 4 oyuncuyu kadrolarına katmak istediklerini belirtti.

Rıza Çalımbay, sözleşmesi sona erecek olan ve ülkesine dönmek isteyen Brezilyalı futbolcu Ramon Motta'yı takımda kalması için ikna etmeye çalıştıklarını kaydetti.