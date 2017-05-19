GALATASARAY - OSMANLISPOR

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STAT: Türk Telekom Arena

SAAT: 20:00

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: beIN SPORTS 1

GALATASARAY:Muslera, Sabri, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, Tolga, Sinan, Sneijder, Bruma, Eren Derdiyok

YEDEKLER: Cenk, Podolski, Rodrigues, Carole, Koray, Josue, Nigel de Jong

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Numan, Koray, Prochazka, Vrsajevic, Luiz Carlos, Muhammed, Aminu, Bifuma, Ndiaye, Webo

YEDEKLER: Hakan, Engin, Erdal, Musa, Szukala, Rusescu, Regattin

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

Galatasaray ile Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig'de maçla lig tarihinde 62. kez karşı karşıya geliyor.

SPOR TOTO SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU

SINIRDA 5 İSİM!

Galatasaray'da 5 oyuncu, ceza sınırında bulunuyor. Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Josue, Nigel de Jong ve Eren Derdiyok, sarı kart görmeleri halinde 33. haftada oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor mücaedelesinde forma giyemeyecekler.

İki takım arasında geride kalan lig maçlarında sarı-kırmızılı ekibin galibiyet sayısında 36-11 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 14 kez de eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın attığı 98 gole, Gaziantepspor 46 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazandı.

GAZİANTEP'TEKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Gaziantepspor, Süper Lig'de Gaziantep'te 30 kez karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda yapılan maçlarda rakibini 15 kez yendi, ev sahibi takım 7 kez sahadan galibiyetle ayrılabildi. Gaziantep'teki 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 40, Gaziantepspor ise 26 gol attı.

Geçen sezon Gaziantep'teki maçta gülen taraf 2-0'lık sonuçla ev sahibi ekip oldu.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, lig tarihinde Gaziantepspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda Ali Sami Yen Stadı'nda 6-0'lık sonuçla aldı.

Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, Gaziantepspor'u 1996-1997 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1992-1993 sezonunda da Gaziantep'te 5-0 gibi açık farklarla yendi.

Gaziantepspor ise Galatasaray'ı 2011-2012 sezonunda İstanbul'da 4-2, geçen sezon ise evinde 2-0 mağlup etti.

GAZİANTEPSPOR SON 10 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI

Lige tutunma mücadelesi veren Gaziantepspor, Galatasaray ile yaptığı son 10 maçın sadece birini kazanabildi.

İki takım arasındaki son 10 maçın 7'sini Galatasaray kazandı, 2'si berabere bitti, Gaziantepspor sadece geçen sezon evindeki müsabakada 3 puana ulaşabildi.