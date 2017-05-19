Faruk Süren: Galatasaray küme düşer!

Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Sürek, LIFE+ kanalında yayınlanan "Spor Meydanı" programının konuğu oldu. Faruk Süren, gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. İşte Süren'iç açıklamaları:

“17 MAYIS BENİM İÇİN BAYRAM DEĞİL”

“UEFA Kupası Türk futbol tarihinin en büyük başarısı. Ancak bazı şeyleri fazla abartıyoruz. Bu başarının tek kalmış olması bana üzüntü veriyor. Galatasaray 2000 senesinden bu yana 1-2 kere daha bu başarıyı elde etmeliydi. O nedenle 17 Mayıs’ın bayram olarak kutlanması benim açımdan doğru değil. 17 Mayıs büyük bir başarının yıl dönümüdür. Etkinliklerle bunun hatırlatılması güzel. Mevcut futbolcuların etkinliklerde yer alması önemli çünkü çoğu,Galatasaray’ın ne kadar önemli olduğunu bilmiyor. Şu an forma giyen oyunculara Galatasaray’ın ne olduğu anlatılması gerekiyor.”





“GALATASARAY BU HALDE KÜME DÜŞER”

“Ne zaman seçim dönemi gelse benim adım geçmeye başlıyor. Benden başka adayların da çıkması gerekiyor artık. Herkes kenarda oturmuş birinin aday çıkmasını bekliyor gibi bir ortam var şu anda. Galatasaray satılamaz, satılması mümkün değil ama bir ortaklık anlaşmasına gidilebilir. Yüzde 50’yi geçmemek ortaklıkta mantıklı gibi gözüküyor. Galatasaray’ı şu an içinde bulunduğu durumdan kurtarmamız lazım. Finansal olarak kötü durumda. Galatasaray elimizden gidiyor. Üzülerek söylüyorum finansal tablo böyle devam ederse Galatasaray küme düşer.”

“YÖNETİM TOPLANAN İMZALARA KAYITSIZ KALAMAZ”

“Galatasaray’ın bankalara 238 milyon dolar borcu var. Riva ve Florya artık yok, elden gitti. Riva ve Florya’dan önce borcumuz 230 milyon dolardı, satıldıktan sonra 238 milyon dolar oldu. Maalesef harcamalar devam edecek. Galatasaray’ın bu durumda olmasının sebebi, gelir-gider dengesinin ayarlanmamış olması. 2 sene önce bu takım dördüncü yıldızı taktı, Şampiyonlar Ligi’ne gitti. Dursun Özbek ve yönetimi maalesef bu durumu kullanamadı. 40-50 yaş grubu Galatasaray üyeleri ciddi bir imza kampanyası başlattı. 800 imzaya yakın toplandı. 1600 imza bulunabilir. 1600 imza bulunamazsa bile Dursun Özbek ve yönetimi bu duruma kayıtsız kalamazlar.”

“SNEIJDER’LE MUKAVELEYİ BEN Mİ UZATTIM?”

“Sneijder’in kontratını 2018’e kadar uzatan Dursun Özbek yönetimidir. Birçok sporcuya kontratları onlar yaptı. Cavanda, Trabzonspor’un kadro dışı bıraktığı bir oyuncuydu. Kiralık verin deseler Trabzon’a, vereceklerdi belki de. Ne anlamı vardı Cavanda’yı almanın? Yönetimin cebinden para çıkmıyor sonuçta Galatasaray’ın kasasından çıkıyor. Kendi paraları olsa bu kadar rahat harcama yapamazlardı. Galatasaray’ın parası kolayca harcanıyor. Bu sebeplerden dolayı Dursun Özbek ve yönetiminin enkaz edebiyatı yapmaya hakkı yoktur.”



“TUDOR’UN GELMESİ AYIP”

“Tudor’un şahsiyetinden bağımsız olarak söylüyorum, sezon ortasında başka bir takımdan teknik direktör almak yanlış. Karabük ile Galatasaray kıyaslanamaz. Tudor da bu teklifi kariyeri açısından kabul etti ama yapılan teklif benim şahsımda ayıp.”

“DURSUN BAŞKAN BİZE AÇIKLAMIYOR”

“Florya’yı yönetim emlak konuta verdiği zaman biz nereye gideceğiz? Kemerburgaz’da yapılacak tesisin nasıl olacağını ve yaklaşık maliyetini bilmiyorum. Dursun başkana sorunca ‘6 tane futbol sahası yapacağız, otel yapacağız’ diyor. Galatasaray muhtemelen orada 50 sene geçirecek. Tesis olması lazım, eften püften bir şey olamaz. Ortada bilinmezlikler var ve Dursun başkan bize açıklamıyor.”

“MENAJERLER KULÜPLERİ SARDI”

“Günümüz futbolunda oyuncu seçerken artık scouting çok önemli. Teknik direktörle birlikte scoutlar çalışmalı. Son dönemde menajerler Türkiye’yi sarmış durumda. Scoutingi kulüplerin yapması lazım. Menajerler tabletten kulüplere oyuncu önermemeli.”

“BEŞİKTAŞ AVRUPA’DA KUPA KAZANABİLİR”

“Beşiktaş’ın stresleri halletme problemleri var. GalatasarayBursa’ya 5 gol attı,Beşiktaş ise zor yendi. Gidişatları 96-2000 sezonlarına benziyor. Her sene Şampiyonlar Ligi’nde oynamaları onlara tecrübe kazandıracak. Beşiktaş’ın tanınması çok önemli. UEFA’nın ve hakemlerin Beşiktaş’ı tanıması çok önemli. Beşiktaş’ın yolu güzel gidiyor. 1-2 sene içinde Avrupa’da kupa kazanacaktır ama bu kafayla giderlerse.”

"FENERBAHÇE EUROLEAGUE'İ KAZANABİLİR"

"Fenerbahçe'nin basketbolda Euroleague'i kazanacaktır. Obradovic, Avrupa'nın en önemli koçu. Fenerbahçe’nin derin bir kadrosu var ama sahada 6 kişi oynuyorlar Obradovic sayesinde. Muazzam bir koç. Bizim koçumuz Ergin Ataman da Avrupa çapında. Fenerbahçe'ye Final-Four'da başarılar diliyorum."



"AZİZ YILDIRIM'LA ZAMANINDA ORTAK ÇALIŞMIŞTIK”

"Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'la başkanlık dönemimde ortak çalışmalarımız olmuştu. Özellikle yayın geliri konusunda çalışmalarımız olmuştu. Kendisinin tesisleşmeye yaptığı yatırımlar önemli. Basketbol maçında rakip başkana tokat atması tabii ki yanlış bir davranıştı."