Sinan Gümüş'ten Igor Tudor yorumu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Osmanlıspor'u 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı ve maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti. Sarı-kırmızılılarda mücadele sonunda Semih Kaya, Sinan Gümüş ve Tolga Ciperci açıklamalarda bulundu.

Ligi 3. sırada bitirmek istediklerinin altını çizen Semih, 200. resmi maçını oynamasıyla ilgili de konuştu. "Bizim için önemli bir galibiyetti. Cuma oynamak avantajlı oldu. Rakiplerimizi bekleyeceğiz. İyi mücadele ettik. Kompakt bir şekilde oynadık, bu da skora yansıdı. Ligde 3. sırayı almak istiyoruz." diyen Semih açıklamalarına şöyle devam etti;

"Ahmet de ben de genciz. Birbirimizin açığını kapatmaya çalışıyoruz. İyi bir uyum yakaladık. Umarım bu böyle devam eder."

"200. kez forma giymek büyük gurur benim için. Şampiyonluklar yaşadık, kötü sonuçlar aldık. Taraftarımız tepki gösterdi, destekledi. Cefamızı çektiler.

Sarı-kırmızılıların ikinci golünü kaydeden Sinan Gümüş de karşılaşma sonunda yaptığı değerlendirmede oynamasının büyük mutluluk olduğunu belirtti.

Gol attığı için mutlu olduğunu belirten Sinan, "Son üç maç bizim için çok önemliydi. Skor çok önemliydi, maçı ilk yarıda bitirmek istiyorduk. İkinci yarıda iyi savunma yaptık. Golüm güzeldi. Takımı da tebrik etmek istiyorum. Birbirimize çok yardım ettik, sonucu hep beraber aldık." dedi.

"HOCAM BANA GÜVENDİ..."

Sinan sözlerine, "Uzun süre oynamadım. Hocamız bir anda bana şans verdi. Bence geçen hafta da çok iyi performans sergiledim. Sahada olmak benim adıma çok güzel bir şey." ifadeleriyle devam etti.

Tolga Ciğerci de maç sonunda yaptığı açıklamalarda takım için mücadele etmenin gol atmaktan daha önemli olduğunun altını çizdi. Kolay bir maç olmadığını belirten Tolga, sözlerine "Hedefimiz 3 puandı, onu da başardık. İyi bir sezon geçirdim. Sakatlık da yaşadım. Sakatlıktan sonra her şey iyi gidemez. Hocam bana güvendi. İyiye gitti." ifadeleriyle devam etti.

"TAKIM KAZANSIN DA BAŞKASI ATSIN..."

Tolga açıklamalarını "Biraz daha gol atsam benim için daha olacak. Ben takım için oynuyorum. Gol atsam güzel ama Wesley atsın, Bruma atsın. Ben takım için oynuyorum. Önemli olan takımın kazanması." sözleriyle noktaladı.