Igor Tudor'dan transfer açıklaması

Osmanlıspor galibiyetinin önemli olduğunu kaydeden Tudor, Sneijder'in performansının da altını çizdi. "Osmanlıspor tehlikeli bir takım. Bakıldığımız zaman fantastik bir oyun oynamadık ama 2-0 gibi güzel bir galibiyet aldık. Çok koşan ve mücadele eden bir Galatasaray vardı. Sahada son dakikaya kadar koşan, geriye gelen bir takım vardı." diyen Hırvat çalıştırıcı "Sneijder bizim için çok önemli bir oyuncu. Bugünkü performansından da çok mutluyum. 90 dakika boyunca oyunda olan bir Sneijder vardı." sözleriyle Hollandalı oyuncuyu övdü.

TAKIM SAVUNMASININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Tudor, Fernando Muslera'nın varlığının kendilerini rahatlattığının altını çizse de takım savunmasının önemine dikkat çekti. Hırvat çalıştırıcı, "Takım savunması çok çok önemli. Gol yememek takım için ekstra moral kaynağı. Fernando Muslera için de parantez açmak istiyorum. Onun orada olduğu bilmek bizi rahatlatıyor." dedi.

SİNAN GÜMÜŞ KONUSU...

Tudor, geçen haftadan sonra bu mücadelede de ilk 11'de şans verdiği Sinan Gümüş'le ilgili açıklama yaptı. Hırvat çalıştırıcı, "Antrenmandaki çalışması açısından kendini çok geliştirdi. Fedakarlıklar da yaptı. Hala genç bir oyuncu. Bir düşünce yapısını değiştirmek kolay değil. Bu sadece Sinan için değil. Sinan bunu geliştirmeye başladı. Futbolcu bir sonrakine odaklanmalı ve her çıktığında en iyi olması gerekiyor. Ben de bir hoca olarak, böyle bir soyunma odası yaratmaya çalışıyorum. 20 oyuncunun da böyle düşündüğü bir soyunma odası. Önümüzdeki sezon için mantali takımımıza oturtmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Seneye şampiyon olmak istediklerini belirten Tudor, transferle ilgili olarak "Seneye şampiyon olmak istiyoruz. Şimdiden başladık oyuncu bakmaya. Bizim için iyi çalışacak oyuncular bulmaya çalışıyoruz. Bu işin bir de maddi boyutu var. Ama seneye şampiyon olacak bir takım kuracağımızı düşünüyorum."