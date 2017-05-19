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Cenk Ergün'den Alvaro Negredo ve Jason Denayer itirafı

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, 2-0 kazandıkları Osmanlıspor maçının ardından açıklamalar yaptı. Cenk Ergün, Alvaro Negredo ve Jason Denayer'le görüştüklerini doğruladı

19 Mayıs 2017 Cuma, 23:10:40 Güncelleme: 23:34:44

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynadıkları ve 2-0'lık skorla kazandıkları Osmanlıspor maçının ardından transferlerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ergün, Alvaro Negredo ve geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Jason Denayer ile ilgili sorulan sorulara da cevap verdi.

İşte Cenk Ergün'ün maç sonunda yaptığı açıklamalar...

''Santrfor bölgesinde Lukas Podolski'nin gidişiyle birlikte eksik kalıyoruz. Oyunculara bakıyoruz. Avrupa'da da ligler bitiyor. Bizim amacımız transferi ne kadar çabuk bitirirsek o kadar rahatlarız. Ama bunlar kolay değil. Ekonomik şartlar da değişti. Umuyorum çok güzel bir kadro oluşturacağız.''

''Sezon bitene kadar hiçbir oyuncumuzla konuşma yapmayacağız. Hakan Balta'nın, Wesley'nin sözleşmesi devam ediyor. Sabri var, Chedjou var sözleşmesi biten. Josue gidiyor.''

ALVARO NEGREDO VE JASON DENAYER AÇIKLAMASI
''Negredo konusunda bir görüşmemiz oldu. Bunları konuşmak bize negatif yansıyor. Bize oyuncu satmaya meyilli olan, ya da olmayan takımlar var. Zamanı gelince bunlar açıklanır.''

''Denayer olabilir, düşüncemiz var.''

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