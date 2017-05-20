Şenol Güneş'ten futbolcularına uyarı: Riske girmek yok

Şampiyonluk hesapları yapan ve bugün ligin flaş takımı Kasımpaşa’yı konuk edecek olan Beşiktaş’ta; teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularına uyarı üzerine uyarı yapıyor.

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, adeta öğrencilerinin beynini yıkayan tecrübeli teknik adam, antrenmanlardan önce yaptığı toplantılarda Kasımpaşa’nın çok tehlikeli bir takımı olduğunu, özellikle büyük maçlarda ekstra motivasyon gösterdiklerini ve bunun için herkesin sorumluluğunu tam anlamıyla yerine getirmesi gerektiğini vurguladı...



‘ÇOK İYİ ÇIKIŞ YAKALADILAR’

Kalan 3 maçta hata istemeyen ve tüm oyuncularına performanslarını ikiyi katlamaları direktifini veren Güneş, “Artık sona yaklaşıyoruz. En ufak hata bize pahalıya mal olabilir. Tehlikeli yerlerde riske girmek yok, yakaladığımız pozisyonları da gol yapmak zorundayız. İlk 15 dakika içinde atacağımız 1 gol bizi çok rahatlatır. Kasımpaşa, bu sezon özellikle hoca değişikliğinden sonra çok iyi bir çıkış yakaladı. Özellikle büyük maçlarda çok tehlikeli olabiliyorlar. Başakşehir’in, Trabzon’da nasıl bir sonuç alacağının bir önemi yok. Biz kalan 3 maçımızı da kazanıp şampiyon olmalıyız, bunu yapacak gücümüz de var. Hepinize güveniyorum” dedi.