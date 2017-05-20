Kemal Özdeş: Beşiktaş etkili ve kaliteli

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Atiker Konyaspor’a 2-0 mağlup olarak kupaya veda eden ve gözünü lige çeviren Kasımpaşa, lider Beşiktaş’ı yenerek moral depolamak istiyor.

Ligin ilk maçında sahasında devirdiği Kartal’ı bu kez deplasmanda da yenmek isteyen Lacivert-Beyazlılar, aynı zamanda G.Saray ve Rize galibiyetlerinin ardından ligde 3’te 3 yapmak istiyor. Gazete Habertürk'ten Volkan Köse'nin haberine göre, çok zorlu bir periyotta Beşiktaş ile oynayacaklarını belirten teknik direktör Kemal Özdeş, “Kupada finale kalamamak hepimizi çok üzdü. Yarı finale kadar önemli sonuçlar alarak geldik ancak son maçta yediğimiz basit goller ve bireysel hatalar kupadan elenmemize neden oldu. Şimdi bunun olumsuz etkisinden çıkarak Beşiktaş maçına odaklandık. Zor bir maç olacak. Rakibimiz etkili ve kaliteli hücum organizasyonu olan bir takım. Biz de takım oyunu iyi sergileyen bir ekibiz. Çok iyi mücadele etmeliyiz. İkinci yarıda Fenerbahçe ve Galatasaray’dan sonra Beşiktaş’tan da dış sahadan puan almak istiyoruz” şeklinde konuştu.