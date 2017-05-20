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Samsunspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Samsunspor, bir alt sırasında yer alan Bandırmaspor'u konuk ediyor. Peki Samsunspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:48:39 Güncelleme: 11:52:57

TFF 1. Lig'de kümede kalma mücadelesinde Samsunspor, bir alt sırasında yer alan Bandırmaspor'u konuk ediyor. Peki Samsunspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

SAMSUNSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

● Samsunspor, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

● Bandırmaspor, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

● Samsunspor, oynadığı son 5 maçta 6 gol attı, kalesinde 14 gol gördü.

● Bandırmaspor, oynadığı son 5 maçta 13 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

● Samsunspor, evinde oynadığı son maçta Giresunspor'u 1-0 yendi.

● Bandırmaspor, deplasmanda oynadığı son maçta Sivasspor'a 3-0 kaybetti.

● İki takım arasında oynanan son maçı Bandırmaspor evinde 2-0 kazandı.

SON MAÇ KADROSU

Samsunspor: Tom Muyters, Abdülkerim Bardakçı, Erkam Reşmen, Fatih Kılıçkaya, Caner Koca, Hasan Kılıç, Mustafa Sevgi, Murat Gürbüzerol, Göksu Tandoğan, Jeroen Lumu ve Famoussa Kone

Bandırmaspor: Okan Kocuk, Brinner Souza, Gökhan Yılmaz, Ömer Kandemir, Özgür Çelik, Feridun Kıroğlu, Marino, Gökhan Karadeniz, Lukas Droppa, Doğan Karakuş ve Atabey Çiçek

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