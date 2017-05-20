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JORGE JESUS AÇIKLADI!

Geçtiğimiz günlerde Portekiz basını, Jorge Jesus'un gelecek sezon Galatasaray'ı çalıştıracağını yazmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Jesus, "Bazı spekülasyonlar var. Ben de bunları okudum ancak doğru değil. Gelecek sezonun Sporting'ini hazırlıyorum. Başkan ile temas halindeyiz ve takımdaki eksikler hakkında analiz yaptık" ifadelerini kullandı.