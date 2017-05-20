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FUTBOL

Süper Lig'e dünya yıldızı!

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:00:20

  • 1 Süper Lig'e dünya yıldızı!
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    11 yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Yeni Malatyaspor, Hamit Altıntop'un peşinde. 

  • 2 Süper Lig'e dünya yıldızı!
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    Devre arasında Galatasaray'dan ayrılan ve Darmstadt kulübüne giden 34 yaşındaki oyuncunun kulübü, Bundesliga'dan düştü. Bonservisi elinde olan Hamit Altıntop'u ikna etmek için başkan Adil Gevrek yoğun çaba sarf ediyor. (Vatan)

  • 3 Süper Lig'e dünya yıldızı!
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    BEŞİKTAŞ'IN 1 NUMARASI VIDA
    Ersan Gülüm ve Luiz Rhodolfo'yla yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için Domagoj Vida'yı gündemine aldı.

  • 4 Süper Lig'e dünya yıldızı!
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    Ara transfer döneminde Çin Ligi ekibi Hebei China Fortune’dan kiralanan Ersan Gülüm’ü sezon sonunda geri göndermeyi planlayan, bir diğer savunmacı Luiz Rhodolfo için de Brezilya ekibi Flamengo’yla görüşen Beşiktaş, yeni stoper konusunda gözünü Ukrayna’ya dikti.

  • 5 Süper Lig'e dünya yıldızı!
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    Geçen sezon da sık sık kulübün gündemine gelen Domagoj Vida’yı 1 numaralı hedef olarak belirleyen idarecilerin, 28 yaşındaki futbolcunun menajeriyle ilk teması kurduğu öğrenildi. (Fanatik)

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