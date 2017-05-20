BEŞİKTAŞ'LA TRABZONSPOR ARASINDA DEV TAKAS!
Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor’un genç yıldızı Yusuf Yazıcı’ya talip oldu. Siyah-beyazlılar, Yusuf için Gökhan Töre’yi takas olarak önerirken bordo mavililer Tolgay Arslan’ı da istedi. Fikret Orman ve Muharrem Usta’nın bu transfer için görüşmeleri sürdürüyor.
INTER'DEN CANER YANITI
Inter, kiralık olarak Beşiktaş'a yolladığı Caner Erkin'in transferi için siyah-beyazlılara cevap verdi. Sportif direktör Piero Ausilio, Beşiktaşlı yetkililere, 'Biz Caner'le sözleşme yaparken 1 milyon Euro imza parası ödedik. Oyuncuyu alacaksanız, bu parayı gözden çıkaracaksınız' dedi.
JORGE JESUS AÇIKLADI!
Geçtiğimiz günlerde Portekiz basını, Jorge Jesus'un gelecek sezon Galatasaray'ı çalıştıracağını yazmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Jesus, "Bazı spekülasyonlar var. Ben de bunları okudum ancak doğru değil. Gelecek sezonun Sporting'ini hazırlıyorum. Başkan ile temas halindeyiz ve takımdaki eksikler hakkında analiz yaptık" ifadelerini kullandı.
AJAX'IN KALBİ G.SARAY'A
Taraftarı heyecanlandıracak bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrulduda çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren G.Saray için bir dev iddia geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde finale kalan Ajax'ta başarılı bir sezon geçiren Davy Klaassen'e transfer teklifinde bulunulduğu öne sürüldü.
KONTRATI 2019'DA BİTİYOR
Sarı-kırmızılı kurmayların, İtalyan devi Lazio'nun da peşinde olduğu 24 yaşındaki '10 numara'ya 2.5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi. Sportif Direktör Cenk Ergün'ün Klaassen'i iknak etmek için çaba sarf ettiği, ayrıca yaklaşık 15 milyon euroluk bonservisi indirmek için kulübüyle pazarlığa oturduğu öğrenildi. (Fotomaç)
KONYASPOR'DAN MEVLÜT ERDİNÇ ATAĞI
Türkiye Kupası'nda adını finale yazdıran Konyaspor, bir yandan da transfer görüşmelerini sürdürüyor. Mevlüt Erdinç'in menajeriyle temasa geçilirken, ilk görüşme olumlu sonuçlandı. Bonservisi Alman kulübü Hannover'de olan ve kiralık olarak Metz'de oynayan Mevlüt, bu sezon çıktığı 23 lig maçında 6 kez ağları havalandırdı.
SİVASSPOR'UN AATIF İNADI
Aatif için Süper Lig'e çıkar çıkmaz harekete geçen Sivasspor'da, transfer konusuyla bizzat Başkan Mecnun Odyakmaz devreye girdi. 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Aatif konusunda Odyakmaz'ın, Fenerbahçe ile olan iyi ilişkilerini kullanacağı öğrenildi. Aatif ise düşünmek için Sivasspor yönetiminden süre istedi ve sezon sonunda bu konuyla ilgili kararını vereceğini söyledi. (Sporx)
AURELIEN CHEDJOU'YA BEŞİKTAŞ DA TALİP!
Galatasaray'dan ayrılacak olan Aurelien Chedjou'ya Başakşehir'in ardından Beşiktaş da talip oldu. Başakşehir'le transfer görüşmeleri yapan Chedjou'ya, son olarak Beşiktaş'ın talip olduğu ortaya çıktı. Kamerunlu futbolcu Çin kulüplerinden beklediği teklifi alamazsa, büyük ihtimalle bu iki takımdan birinin sözleşme önerisini kabul edecek. (Fanatik)
Volkan Demirel'in yanına bir kaleci daha arayan Fenerbahçe'nin Udinese'den ayrılacağı iddia edilen Orestis Karnezis'i istediği iddia edildi. La Gazzetta Dello Sport, Yunan kalecinin önünde üç seçenek olduğunu birincisinin Napoli, ikincisinin Bundesliga sonuncusunun ise Türkiye olduğunu yazdı. (Fotospor)
Yıllık ücreti 3.5 milyon Euro olan futbolcu ile Beşiktaş’ın da bu rakam civarında anlaşması beklenirken, İtalyan ekibinin ise bonservis için en az 8-9 milyon Euro talep edeceği belirtiliyor. Görüşmelerde Hırvat forveti 1 yıllığına kiralama seçeneğinin gündeme gelebileceğine de dikkat çekiliyor.