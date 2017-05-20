TFF 1.Lig'de son hafta karşılaşmasında küme düşmesi kesinleşen Mersin İdmanyurdu, ligde kalmak için mutlak kazanması gereken Adana Demirspor'u konuk ediyor. Peki, Mersin İdmanyurdu - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

MERSİN İDMANYURDU - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TFF 1.Lig'de son haftaya girilirken şampiyon olacak takım, play-off'a kalacak takımlar ve Mersin İdmanyurdu haricinde ligden düşecek takımlar henüz belli değil. Kritik karşılaşmalara sahne olacak TFF 1.Lig'de en kritik maçlardan biri de Mersin İdmanyurdu - Adana Demirspor maçı olacak. 1.Lig'in güçlü takımlarından Adana Demirspor, Süper Lig parolasıyla başladığı 2016 - 2017 sezonunda aradığını bulamadı. Ligde ardı ardına kötü sonuçlar alan Adana Demirspor 33 haftada 35 puan topladı ve son haftaya girilirken küme düşme riskiyle karşı karşıya. Mersin maçını kazanırsa ya da berabere kalırsa lige tutunacak olan Adana Demirspor, yenilirse ligde kalma durumu rakiplerinin alacağı sonuca göre değişecek. Kritik Mersin İdmanyurdu - Adana Demirspor maçı bugün saat 18.30'da başlayacak. Zorlu karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Mersin İdmanyurdu - Adana Demirspor maçında Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy'un yardımcılıklarını Volkan Narinç ve İbrahim Bozbey yapacak.

ADANA DEMİRSPOR MAÇA HAZIR

TFF 1. Lig'de cumartesi günü Mersin İdmanyurdu ile deplasmanda karşılaşacak olan Adana Demirspor yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Ligde kalabilmesi için son 90 dakikadan puan ya da puanlarla ayrılmak zorunda olan mavi-lacivertli takımda bütün çalışmalar bu yönde yapıldı. Teknik Direktör Tekin İncebaldır oyuncularla sürekli toplantılar yaparak Mersin İdmanyurdu maçının önemini anlattı. Sakatlıkları süren Onur Akbay, Serkan Yanık ve sarı kart cezalısı Servan Taştan'ın dışında şu ana kadar takımda eksik oyuncu bulunmuyor.

ADANA DEMİRSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ İNCEBALDIR: LİGDE KALACAĞIMIZA ADIM GİBİ EMİNİM

TFF 1. Lig'de normal sezonun son haftasında yarın deplasmanda Mersin İdmanyurdu ile karşılaşacak AdanaDemirspor, puan ya da puanlar alarak ligde kalmayı garantilemek istiyor.

Mavi-lacivertlilerin teknik direktörü Tekin İncebaldır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Aytaç Durak Tesisleri'nde yapacakları antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacaklarını söyledi.

Adana Demirspor'un yarınki maçtan alnının akıyla çıkacağını belirten İncebaldır, şöyle konuştu:

"Bizim bu maçta 2 alternatifimiz var, ya yeneceğiz ya da berabere kalacağız. Başka çaremiz yok. Futbolcularıma, camiamıza güveniyorum. Herkes bu maçın öneminin bilincinde. Adana Demirspor'u ligde tutacağımıza adım gibi eminim. Temennim, yarın centilmence bir mücadele olsun. Aramızda rekabet her zaman olsun ama düşmanlık yapılmasın. Yarın güzel bir mücadele olacağına inanıyorum, inşallah istediğimiz sonucu alarak Adana'ya döneceğiz."

ADANA DEMİRSPOR BAŞKANI SÖZLÜ: TAKIM İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE OLMADI

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kulüp başkanı Sedat Sözlü, "Takım istediğimiz seviyede olmadı. İstikrarı yakalayabilmek için takım olmak lazımdı. Gelen teknik heyetler, bu manada eksik kaldı diye düşünüyorum." dedi.

Ligde kalma mücadelesi veren mavi-lacivertlilerin başkanı Sözlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın deplasmanda karşılaşacakları Mersin İdmanyurdu'nun küme düşmesinin kesinleştiğini ancak oyuncuların sahaya çıktığında maçın havasının değişeceğini söyledi.

Kendilerine ligde kalmak için bir puanın yettiğini ifade eden Sözlü, 3 puan alma gayreti içerisinde olacaklarını vurguladı.

Sözlü, çok sıkıntılı bir sezon geçirdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Özellikle bu yıl yaşadığımız kaoslar ve sıkıntılar toplanınca büyük bir sorunla karşı karşıya kaldık. Takım istediğimiz seviyede olmadı, istikrarı bir türlü yakalayamadık. İstikrarı yakalayabilmek için takım olmak lazımdı. Gelen teknik heyetler, bu manada eksik kaldı diye düşünüyorum. Erkan Sözeri olsun, Engin İpekoğlu hocamız olsun, belki diğer takımlarda başarılı olmuş olabilirler ama Adana Demirspor'da maalesef bunu başaramadılar. Şampiyon apoletli bir teknik direktörü getiriyorsun ama olmadı mı olmuyor. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu ligi en iyi bilen teknik direktörlerden ikisini getirdik ama olmadı."

"EN KÖTÜ 1 PUAN ALARAK LİGDE KALACAĞIZ"

Taraftarın sabırlı olması gerektiğini aktaran Sözlü, "Kadromuz tek tek baktığınızda çok iyi. Kadronun çok iyi olması da yetmiyor. Bu sene aslında biz takım olamadık. Bizim takım onu başaramadı. Bugünlere kalmazdık bile. Giresunspor'un, Boluspor'un, Göztepe'nin bulunduğu potanın içinde Adana Demirspor da olacakken bugün küme düşmeyle karşı karşıya kaldık." ifadelerini kullandı.

Sedat Sözlü, sezon başında futbolcu alacakları ve çeşitli maddi sıkıntılar nedeniyle zor zamanlar geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle son 2 aydır çok büyük sıkıntılar çektim. Üzüntü verici durumlarla karşı karşıya kaldım. İnanın bu sene yaşadığım sıkıntıları hiçbir dönemde yaşamadım. Çok üzüntülüyüm. Kim takımın başarısız olmasını ister? Hangi kulüp başkanı ister? 'Yönetim istifa' diyebilirsiniz, yönetimi tercih etmeyebilirsiniz, demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Adana Demirspor 'sahipsiz' olduğu için ben başkan oldum. Kongrede karşıma aday çıkmadı. Demokratik bir zeminde ben geldim."

Her şeyi bir kenara bırakıp Mersin İdmanyurdu maçına odaklanacaklarını dile getiren Sözlü, "Geçmişten onlarla tatlı bir rekabetimiz var. Güzel bir maç olacağını umuyoruz. Çıkıp en kötü 1 puan alarak ligde kalacağız." şeklinde görüş belirtti.

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