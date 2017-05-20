TFF 1.Lig'de son hafta karşılaşmasında Şanlıurfaspor, Elazığspor'u konuk edecek. Şanlıurfaspor ligde kalabilmek için maçını mutlak kazanmak zorunda. Ancak Şanlıurfaspor'a kazanmak da yetmeyebilir. Peki, Şanlıurfaspor - Elazığspor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

ŞANLIURFASPOR - ELAZIĞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TFF 1.Lig'de sezonun son maçında Şanlıurfaspor ile Elazığspor kozlarını paylaşacak. Ligde 33 haftada 33 puan toplayan Şanlıurfaspor 17'nci sırada yer alıyor. Şanlıurfaspor'un ligde kalabilmesi için mutlak galibiyete ihtiyacı var . Ancak Şanlıurfaspor için işler o kadar da kolay değil. Güneydoğu temsilcisi Elazığspor'u mağlup etse bile rakiplerinin puan kaybetmesini beklemek zorunda. Elazığspor ise maça çok rahat bir konumda çıkıyor. 33 haftada 39 puan toplayan Elazığspor TFF 1.Lig'de 9'uncu sırada yer alıyor. Zorlu Şanlıurfaspor - Elazığspor maçı bugün saat 18.30'da başlayacak. Kritik karşılaşmada Özgür Yankaya düdük çalacak. Yankaya'nın yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve Mustafa Savranlar yapacak. Şanlıurfaspor - Elazığspor maçı TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

ŞANLIURFASPOR UMUTLARINI SON MAÇA BIRAKTI

Şanlıurfaspor Kulübü Basın Sözcüsü Mehmet Büyükfırat, TFF 1. Lig'de kalmak için Elazığspor maçını kazanıp, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyeceklerini söyledi.

Büyükfırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmanda kaybettikleri Manisaspor maçıyla ligde kalma şanslarını zora soktuklarını hatırlattı.

Futbolda her türlü sonucun olduğuna dikkati çeken Büyükfırat, şunları kaydetti:

"Umutlarımızı son maça bırakmak zorunda kaldık. Bütün planlarımızı kazanma üzerine kurduk. Kaybettiğimiz takdirde zaten düşüyoruz. Elazığspor maçını kazanıp, rakiplerimizin kaybetmesini bekleyeceğiz. Futbol çok ilginç bir oyun, her türlü sonuç çıkabiliyor. Moral ve motivasyonumuzu sağlayıp kazanmak için oynayacağız. Tabii ki rakiplerin de kaybetme ihtimali var. Sezonun kapanış maçları nefesleri kesecek, heyecanın dorukta olacağını düşünüyoruz. İnşallah bu zorlu süreçten alnımız ak çıkabiliriz."

ELAZIĞSPOR SEZONU GALİBİYETLE NOKTALAMAK İSTİYOR

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'un basın sözcüsü Cengiz Gülaç, "Son bir maçımız kaldı, bizim açımızdan artık bir prestij maçı ama Şanlıurfaspor için önemli bir maç." dedi.

Gülaç, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta karşılaştıkları ve 5-1 kazandıkları Balıkesirspor maçının kendileri için rahat geçtiğini söyledi.

Oynadıkları 3 maçtan beraberlikle ayrılmaları ve cezaları dolayısıyla 6 puanlarının silinmesiyle play-off şansını kaybettiklerini belirten Gülaç, "Muhtemelen play-off'a kalsaydık Süper Lig'de olacaktık. Yaşadığımız bütün zorluklara rağmen bir tarih daha yazmış olacaktık. Üzüldük, daha iyi yerleri hak ediyoruz. Artık kısmet önümüzdeki sezona." ifadelerini kullandı.

ELAZIĞSPOR'DA EKSİK ÇOK

Omuzundan ameliyat edilen Hakan Bilgi, menisküs operasyonu geçiren Murat Kalkan ve sakatlıkları bulunan Diarra, Çağrı Ortayakaya, Onur Güney ile sarı kart cezalısı Berk Yıldız'ın Şanlıurfaspor maçında olmayacağını dile getiren Gülaç, "Son bir maçımız kaldı, bizim açımızdan artık bir prestij maçı ama Şanlıurfaspor için önemli bir maç." dedi.

İç transfer çalışmalarına da değinen Gülaç, bu yıl sözleşmesi sona eren birçok oyuncularının olduğunu aktardı.

Teknik direktörleri Bayram Bektaş'ın raporu doğrultusunda kulüp menfaatlerini de gözeterek sözleşmesi sona erecek bütün futbolcularla görüşeceklerini ifade eden Gülaç, şu an için netleşen bir durum olmadığını kaydetti.

Bektaş'ın da sezon sonunda sözleşmesinin biteceğine işaret eden Gülaç, "Hocamızla da görüşüyoruz. Umarım iki taraf için de hayırlı olan bir anlaşma sağlanır. Hocamıza emekleri için çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle anlaşma hususunda görüşüyoruz. Olumlu olacağını ümit ediyorum." diye konuştu.