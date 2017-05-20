Çaykur Rizespor: 2 - Gaziantepspor: 0 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 32. haftasında, puan kaybedenin Süper Lig'den düştüğü maçta Çaykur Rizespor, Gaziantepspor'u ağırladı.

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Maçın 26. dakikasında Çaykur Rizesporlu Bright Edomwonyi sol kanattan çalımlarla ceza sahası içine girdi, kaleciyle karşı karşıya kalan Nijeryalı futbolcu topu Gaziantepspor kalecisi Paulo Victor'un üzerinden ağlarla buluşturdu.



Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



81. dakikada Oğuz Han'ın ara pasına hareketlenen Oğulcan topu altıpas üzerindeki Kweuke'ye çıkardı, Kamerunlu futbolcu topu boş kaleye göndererek skoru 2-0 yaptı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Çaykur Rizespor mücadeleden 2-0 galip ayrılarak puanını 30'a çıkardı. Mücadelenin ardından Süper Lig'den düşen Gaziantepspor ise 26 puanda kaldı.

Güneydoğu ekibi 1990 yılında geldiği Süper Lig'den 27 yıl sonra düşmüş oldu.

ÇAYKUR RİZESPOR: 2 - ADANASPOR: 0



STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Ekrem Kan, Serkan Çimen



ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Fink, Saadane, Robin Yalçın, Oboabona, Petrucci, Recep Niyaz (Dk. 46 Oğulcan Çağlayan), Igiebor (Dk. 67 Oğuz Han Aynaoğlu), Süleyman Koç (Dk. 78 Ali Faez), Edomwonyi, Kweuke

GAZİANTEPSPOR: Victor, Pedroso, Musa Nizam, Fatau, Kislyak (Dk. 54 Alpay Kaçaklı), Thiam, Doğanay Kılıç, Orkan Çınar, Ben-Hatira (Dk. 65 Kangwa), İlhan Parlak (Dk. 73 Muhammet Demir), Ghilas



GOLLER: Dk. 26 Edomwonyi, Dk. 81 Kweuke (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Dk. 32 Robin Yalçın, Dk. 62 Fink (Çaykur Rizespor), Dk. 40 Doğanay Kılıç (Gaziantepspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

11. dakikada Süleyman Koçun sağdan ceza sahası çizgisi üzerine yerden pasında, Edomwonyinin gelişine şutunda kaleci Victor yatarak topu önledi.

12. dakikada Çaykur Rizespor defansının arkasına atılan uzun pasta Orkan Çınarın sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra bekletmeden yerden şutunda kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

26. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol tarafta topla buluşan Edomwonyi, meşin yuvarlağı yaklaşık 25 metre sürdükten sonra ceza sahası içine girdi. Bu futbolcu, Gaziantepspor defansında Musa Nizamı çalımlayıp, dar açıdan yakın mesafeden meşin yuvarlağı kaleci Victorun üzerinden filelere gönderdi: 1-0

45. dakikada Fataunun pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Orkan Çınarın topu kontrol ettikten sonra dönerek vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı yatarak iki hamlede kontrol etti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

49. dakikada sağ taraftan Doğanay Kılıçın ceza sahası içine ortasında, Çaykur Rizespor defansında Finkin ters kafa vuruşunda üst kale direğine çarpan top kornere çıktı.

51. dakikada Petruccinin ara pasında defanstan sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine giren Edomwonyinin şutunda kaleci Victor, topu kafasıyla kornere çelmeyi başardı.

70. dakikada Ghilasın topuk pasında ceza sahası dışından Orkan Çınarın vuruşunda top kaleci Gökhan Akkanda kaldı.

75. dakikada Orkan Çınarın sağdan ceza sahası içerisine ortasında defansın arkasına sarkan Kangwa topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Gökhan Akkanın müdahalesinde yan kale direğine çarpan top oyun alanına döndü.

81. dakikada ev sahibi ekip farkı 2ye çıkardı. Oğuz Han Aynaoğlunun ara pasında ceza sahası içerisine giren Oğulcan Çağlayanın Victorun kalesini terk etmesini fırsat bilerek bekletmeden yerden altı pas içerisine çevirdiği topu Kweuke, boş pozisyonda dokunarak filelere gönderdi: 2-0

89. dakikada ceza sahası içerisinde Kangwa ile paslaşan Ghilasın plase vuruşunda filelere gitmekte olan topu kaleci Gökhan Akkan son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.